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В Самарской области усиливается кадровый голод

6 декабря 2022 10:46
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В Самарской области усиливается кадровый голод

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как за последний месяц изменилась конкуренция за рабочие места в Самарской области и других регионах Приволжского ФО.

Сегодня на одну вакансию в Самарской области приходится всего 5,1 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. 

Стоит отметить, что уровень профессиональной конкуренции в регионе в ноябре снизился по сравнению с октябрем. Во второй осенний месяц на одну вакансию приходилось порядка 5,3 активных резюме. Аналогичная ситуация с усилением дефицита кадров наблюдается в большинстве регионов Поволжья.

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

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