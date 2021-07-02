В Самарской области стартовала уборочная

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Первое зерно в этом году собрано тружениками ООО «Злак» Большечерниговского района. Сегодня в страду вступили уже 5 муниципальных районов губернии. Традиционно – это южные территории: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Хворостянский районы. Также уборочные работы начали хозяйства Волжского района.

По состоянию на 2 июля 2021 года на территории региона убрано более 3 тыс. га. Намолот зерна составил 6,48 тонн при средней урожайности 20,9 ц/га. Наибольшую урожайность показывают предприятия Пестравского района. Здесь она достигает 27 ц/га.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Вместе с тем, аграрии региона ведут заготовку кормов для обеспечения нужд животноводства в грядущую зимовку 2021-2022 годов. На сегодняшний день сельхозорганизациями области заготовлено более 66 тыс. тонн сенажа и порядка 24,5 тыс. тонн сена. Работы продолжаются.

Кроме того, хозяйства области ведут подготовку паров под сев озимых под урожай 2022 года. В третий раз пары обработаны на площади 235,4 тыс. га.

Также усилия сельхозпроизводителей региона брошены на ввод неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот. При целевом индикаторе 16 тыс. га уже введено 9,4 тыс. га.