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В Самарской области стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»

24 ноября 2023 16:31
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Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов.

Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов. Сегодня здесь ведется масштабная модернизация. Она позволит терминалу увеличить объемы грузопереработки и стать частью проекта федерального значения – создания транспортно-логистического хаба, который сегодня реализуется в Самарской области.

Ход работ и планы по развитию площадки оценил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. «Самарская область является геостратегическим регионом. Это дает нам возможности для развития дополнительных транспортных коридоров: это развитие коридора Север-Юг, изменения транспортных потоков в направлении Востока и Китая. Благодаря личному участию Губернатора и при поддержке Президента принято решение о прохождении международного коридора «Европа - Западный Китай» через Самарскую область, - перечислил глава областного минэкономразвития. – Сегодня наша главная задача – оптимально сконцентрировать добавленную стоимость, чтобы это была перевалка грузов между разными видами транспорта. Для этого мы ведем переговоры с портами и совместно с индустриальными партнерами реализуем инвестпроекты в Сызрани, Кинеле и на Безымянке, в Самаре».

За последние три года терминал станции «Безымянка» показывает ежегодный прирост терминальной переработки на 35%. На контейнерной площадке возможна переработка тяжеловесных грузов и крупнотоннажных 20-футовых контейнеров и контейнеров, массой до 41 тонн. «Руководство компании приняло решение о создании здесь нового, современного терминала, который будет способен перерабатывать все номенклатуры грузов», - отметил Андрей Жужгов, начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

В 2023 году здесь полностью восстановлены грузоподъемные механизмы и терминал готов работать в круглосуточном режиме. Ежесуточно здесь могут перерабатывать объем грузов, равный одному контейнерному поезду - в среднем, это 70 контейнеров. 

В следующем году к терминалу планируют присоединить дополнительную территорию, на которой возведут склады, таможенную зону и зону хранения грузов. Третьим этапом станет переукладка железнодорожных путей для организации сквозного движения по терминалу и обеспечения его автономной работы. В планах компании – завершить модернизацию до конца 2025 года.

«Благодаря участию Самарской области мы внедряем на площадке терминала инновационный проект – удаленное управление козловыми кранами. Мы выводим машинистов кранов из опасной зоны и организуем им дистанционное управление. Фактически, это будет наш первый роботизированный терминал», - подчеркнул Андрей Жижгов.

Сегодня здесь оказываются услуги и на входящем, и на исходящем грузопотоке. Более 80% пользователей терминала – предприятия Самарской области. Благодаря масштабной модернизации он станет «входными воротами» для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. По принципу «единого окна» предприниматели здесь смогут получить полный комплекс услуг как по приему, там и по отправлению грузов.

Дмитрий Богданов сделал акцент, что работа терминала создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей: «Это очень удобно – привезти в логистический центр свой груз и отправить его, например, в Китай с максимальной скоростью доставки». Получить консультацию по этим вопросам можно будет как у представителей Куйбышевской железной дороги, так и в региональном центре «Мой бизнес». Условия для развития бизнеса в регионе создаются, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

В терминале сконцентрирован весь транспортно-логистический бизнес-блок: представители подвижного состава, владельцы контейнеров, а также представители сервисов по отправке грузов за рубеж. «Наши сотрудники обладают компетенциями по завершению процедуры таможенного транзита, поэтому любой груз здесь можно растаможить. Кроме того, по доверенности клиента мы также можем оформить необходимые документы, чтобы он не участвовал в этих процессах», - пояснил Андрей Жужгов.

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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