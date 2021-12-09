В Самарской области стали чаще появляться вакансии с оплатой такси

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Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали, как часто в условиях работы, описанных в вакансиях, встречается проезд на такси за счет работодателя.

Оказалось, что с начала года в стране было открыто больше 2 400 вакансий, где среди прочего компания предлагает будущим сотрудникам оплату такси. По сравнению с 2020 годом количество таких предложений в России выросло в 2,4 раза.

В Самарской области такси за счет работодателя в этом году предлагалось в 79 вакансиях, что в 3,5 раза больше показателей 2020 года. По количеству таких предложений регион находится на 6 месте в стране. Лидируют Москва (19% от общего числа вакансий, предлагающих в условиях работы оплату такси), Санкт-Петербург (5%) и Краснодарский край (4%).

Чаще всего оплачивать сотрудникам такси предлагают компании из отраслей «Розничная торговля» (20%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (12%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (11%). Наиболее редко такие предложения можно встретить в отраслях «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Нефть и газ» (это буквально единичные случаи).

Как правило, речь идет об оплате проезда в ночные часы работы, также в некоторых случаях компании готовы компенсировать затраты на поездки, связанные с профессиональными обязанностями (например, встречи с клиентами и партнерами).