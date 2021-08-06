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В Самарской области средняя зарплата достигла 42 594 рублей

6 августа 2021 11:39
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В Самарской области средняя зарплата достигла 42 594 рублей

Самарастат оценил благосостояние жителей региона. По данным ведомства, доходы самарцев растут.

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Самарской области в мае 2021 года составила 42 594 рубля. По сравнению с маем предыдущего года показатель вырос на 8,6%, — рассказали представители службы статистики.

Также специалисты озвучили сферы, где платят самые большие зарплаты. На первом месте те, кто зарабатывает больше 60 тысяч рублей. Это сотрудники:

  • предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, — 66 593 рубля;
  • финансовых и страховых компаний — 62 894 рубля;
  • научных и технических организаций — 60 139 рублей.

На втором месте работники с доходом свыше 50 тысяч рублей. Это сотрудники:

  • компаний в области информации и связи — 58 351 рубль;
  • организаций, занимающихся транспортировкой и хранением, — 52 358 рублей;
  • фирм, которые обеспечивают электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, — 51 008 рублей.

Замыкают тройку лидеров жители, зарабатывающие больше 40 тысяч рублей. Это представители:

  • обрабатывающих производств — 45 262 рубля;
  • организаций, которые занимаются госуправлением, обеспечением военной безопасности, соцобеспечением, — 44 122 рубля;
  • культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 42 331 рубль.

От 30 до 40 тысяч рублей, судя по данным Самарастата, получают работники образовательных, медицинских и социальных учреждений; сельского и лесного хозяйств; организаций, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством; строительством; торговлей; ремонтом машин; работники коммунальных служб; риелторских агентств. От 20 до 30 тысяч рублей платят сотрудникам гостиниц, предприятий общественного питания, сферы услуг, пишет 63.ру.

Теги: зарплата статистика

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