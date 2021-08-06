В Самарской области средняя зарплата достигла 42 594 рублей

Самарастат оценил благосостояние жителей региона. По данным ведомства, доходы самарцев растут.
— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Самарской области в мае 2021 года составила 42 594 рубля. По сравнению с маем предыдущего года показатель вырос на 8,6%, — рассказали представители службы статистики.
Также специалисты озвучили сферы, где платят самые большие зарплаты. На первом месте те, кто зарабатывает больше 60 тысяч рублей. Это сотрудники:
На втором месте работники с доходом свыше 50 тысяч рублей. Это сотрудники:
Замыкают тройку лидеров жители, зарабатывающие больше 40 тысяч рублей. Это представители:
От 30 до 40 тысяч рублей, судя по данным Самарастата, получают работники образовательных, медицинских и социальных учреждений; сельского и лесного хозяйств; организаций, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством; строительством; торговлей; ремонтом машин; работники коммунальных служб; риелторских агентств. От 20 до 30 тысяч рублей платят сотрудникам гостиниц, предприятий общественного питания, сферы услуг, пишет 63.ру.