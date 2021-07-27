Я нашел ошибку
Главные новости:
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова
В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
«Магнит» обучит персонал навыкам общения с покупателями с ограниченными возможностями
«Магнит» обучит персонал навыкам общения с покупателями с ограниченными возможностями
В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства
В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства
В августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни
В августе жителей большей части России ждут очень жаркие дни
Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год
Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.32
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти

27 июля 2021 12:31
119
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти

26 июля в департаменте информационных технологий и связи Самарской области в онлайн-формате состоялся семинар по вопросу внедрения принципов бережливого производства в органах исполнительной власти. 

Мероприятие, в котором приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель управления трансформации процессов департамента цифровизации (проектного офиса) Администрации Губернатора Самарской области Михаил Кузнецов, представители органов исполнительной власти, прошло в рамках реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

По информации Константина Преснякова, в 28 органах исполнительной власти уже назначены ответственные за внедрение принципов бережливого производства и сформированы рабочие группы. На конец 2020 года в регионе оптимизированы 12 процессов и 23 услуги. В 2021 году к оптимизации планируется около 70 процессов и услуг.

Органы исполнительной власти региона в вопросах внедрения принципов бережливого производства активно сотрудничают с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), ПАО «Сбербанк» и ООО «RightRoad». В рамках сотрудничества данными организациями оказываются услуги по обучению, анкетированию сотрудников, картированию и хронометражу процессов, проектное и методологическое сопровождение.

«Цифровые технологии открывают новые способы повышения производительности, - подчеркнул в ходе семинара Константин Пресняков. – Бережливый подход помогает достичь главных целей госуправления, связанных как с развитием страны, так и с качеством
жизни отдельного человека. Наша основная цель - это формирование корпоративной культуры, воспитание культуры бережливого производства в органах власти Самарской области. И сегодня радует то, что в региональных органах власти данная цель понимается и достигается».

Особое внимание участники совещания уделили обсуждению успешных практик внедрения принципов бережливого производства на примере опыта министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития и инвестиций и министерства образования и науки Самарской области.

Так региональным министерством промышленности и торговли запущен сайт «Самарский продукт», на котором предусмотрена возможность направления заявок в электронном виде на присвоение региональной символики товарам «Самарский продукт», а также прием заявок на проведение ярмарки под региональным брендом «Ярмарка вкусов». Организация приема заявок в электронном виде в среднем позволила сократить время работы специалиста, осуществляющего прием документов, с 4 часов до 30 минут.

В настоящий момент специалистами министерства совместно с ООО «Открытый код» ведутся работы по созданию ведомственной системы «АИС Лицензирование», которая будет являться рабочим «инструментарием» при оказании государственных услуг по лицензированию. Министерство рассчитывает на запуск данной системы до конца текущего года. 

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в кратчайшие сроки была создана система онлайн-приема заявок по конкурсу социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Для сравнения, в 2019 году заявки в электронном виде подали 108 из 120 СОНКО (90%), в 2020 году – 143 из 146 (98%), а уже в 2021 году прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся только в электронном виде: всего было подано 207 электронных заявок.

Использование данной электронной системы удобно не только для заявителей, но и для экспертов конкурса: это экономии времени и ресурсов, а также минимизация ошибок при принятии решения.

Другой положительный опыт - оптимизация государственной услуги «Постановка на учет и направление детей в детские сады» регионального министерства образования и науки. Оптимизация позволила сократить временные затраты получателей услуг на 21%. 

Теги: В центре внимания исполнительная власть

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021, 13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
Медучреждение открыл Дмитрий Азаров. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
617
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021, 09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
Индекс промышленного производства в Самарской области по данным за январь-май 2021 года составил 107,2%. Экономика
460
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021, 15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах. Общество
904
В центре внимания
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
27 июля 2021  12:31
В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти
116
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
620
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
463
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
907
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
911
Весь список