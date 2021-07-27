В Самарской области состоялся семинар о принципах бережливого производства в органах исполнительной власти

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26 июля в департаменте информационных технологий и связи Самарской области в онлайн-формате состоялся семинар по вопросу внедрения принципов бережливого производства в органах исполнительной власти.

Мероприятие, в котором приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководитель управления трансформации процессов департамента цифровизации (проектного офиса) Администрации Губернатора Самарской области Михаил Кузнецов, представители органов исполнительной власти, прошло в рамках реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

По информации Константина Преснякова, в 28 органах исполнительной власти уже назначены ответственные за внедрение принципов бережливого производства и сформированы рабочие группы. На конец 2020 года в регионе оптимизированы 12 процессов и 23 услуги. В 2021 году к оптимизации планируется около 70 процессов и услуг.

Органы исполнительной власти региона в вопросах внедрения принципов бережливого производства активно сотрудничают с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), ПАО «Сбербанк» и ООО «RightRoad». В рамках сотрудничества данными организациями оказываются услуги по обучению, анкетированию сотрудников, картированию и хронометражу процессов, проектное и методологическое сопровождение.

«Цифровые технологии открывают новые способы повышения производительности, - подчеркнул в ходе семинара Константин Пресняков. – Бережливый подход помогает достичь главных целей госуправления, связанных как с развитием страны, так и с качеством

жизни отдельного человека. Наша основная цель - это формирование корпоративной культуры, воспитание культуры бережливого производства в органах власти Самарской области. И сегодня радует то, что в региональных органах власти данная цель понимается и достигается».

Особое внимание участники совещания уделили обсуждению успешных практик внедрения принципов бережливого производства на примере опыта министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития и инвестиций и министерства образования и науки Самарской области.

Так региональным министерством промышленности и торговли запущен сайт «Самарский продукт», на котором предусмотрена возможность направления заявок в электронном виде на присвоение региональной символики товарам «Самарский продукт», а также прием заявок на проведение ярмарки под региональным брендом «Ярмарка вкусов». Организация приема заявок в электронном виде в среднем позволила сократить время работы специалиста, осуществляющего прием документов, с 4 часов до 30 минут.

В настоящий момент специалистами министерства совместно с ООО «Открытый код» ведутся работы по созданию ведомственной системы «АИС Лицензирование», которая будет являться рабочим «инструментарием» при оказании государственных услуг по лицензированию. Министерство рассчитывает на запуск данной системы до конца текущего года.

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в кратчайшие сроки была создана система онлайн-приема заявок по конкурсу социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Для сравнения, в 2019 году заявки в электронном виде подали 108 из 120 СОНКО (90%), в 2020 году – 143 из 146 (98%), а уже в 2021 году прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся только в электронном виде: всего было подано 207 электронных заявок.

Использование данной электронной системы удобно не только для заявителей, но и для экспертов конкурса: это экономии времени и ресурсов, а также минимизация ошибок при принятии решения.

Другой положительный опыт - оптимизация государственной услуги «Постановка на учет и направление детей в детские сады» регионального министерства образования и науки. Оптимизация позволила сократить временные затраты получателей услуг на 21%.