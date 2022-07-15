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В Самарской области снизилась доля «белых» зарплат за последние два года

15 июля 2022 09:36
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В Самарской области снизилась доля «белых» зарплат за последние два года

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, каким образом работники Самарской области получают заработную плату на текущем/последнем месте работы – официально или нет. Опрос проводился в июле 2022 года.

65% работников Самарской области рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. Аналогичные опросы hh.ru проводит раз в два года: по сравнению с 2020 годом доля таких ответов снизилась: так, в 2020 году «белую» зарплату получали 77% респондентов региона. При этом показатели 2022 года демонстрируют заметный рост относительно 2018 года (58%) и 2016 года (59%).

Еще 27,5% работников Самарской области, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У оставшихся 7,5% вся зарплата – «черная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте».

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет – 19% из них назвали этот вариант. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).

Среди разных профессиональных сфер полностью официальный заработок чаще других ожидаемо имеют госслужащие – 98%. Кроме того, в пятерку самых «белых» сфер вошли «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%). С «серой» заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). «Черная» зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%). 

Интересно, что по сравнению с 2016 годом доля «белых» зарплат больше всего выросла в сферах «Медицина, фармацевтика» (+20 п.п., до 81%) и «ИТ, интернет, телеком» (+20 п.п., до 82%).

Теги: Опрос

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