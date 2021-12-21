В Самарской области салат “Оливье” подорожал на 33 рубля

Сложно представить празднование Нового года без мандаринов, шампанского и салата оливье.
Оливье необходимо не только для новогоднего стола, но и отслеживания экономических процессов в стране. Более десяти лет один из любимых салатов россиян помогает определять уровень инфляции, в разных регионах страны. Что же такое «индекс оливье» и с чем его едят?
Хозяйки нередко меняют и совершенствуют его рецепт, однако набор главных ингредиентов чаще всего остается неизменным: маринованные огурцы, консервированный горошек, картошка, колбаса, майонез, морковь, куриные яйца и лук.
Такие на первый взгляд незамысловатые расчеты позволяют экономистам и простым гражданам следить за уровнем инфляции в стране, сообщает ТАСС.
Вот традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс “Оливье”
майонез — 250 г
яйца — 4 шт.
колбаса — 500 г
картофель — 400 г
огурцы свежие — 4 шт. (360 г)
горошек — 400 г
морковь — 120 г
В Самарской области салат на 2,5 кг, из расчётов цен продукты, необходимые для его приготовления в конце 2021 года составил 433,6 руб. по сравнению с 2020 годом, стоимость салата увеличилась в среднем на 33 рубля. Для сравнения в соседней Оренбургской области – 422,6 руб., В Саратовской области – 419.3 руб., а в Москве – 608.8 рублей, пишет ГТРК Самара.