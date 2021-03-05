В Самарской области растет число вакансий

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Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников. Стабилизации ситуации на рынке труда способствует реализация мероприятий активной политики занятости, финансируемых из областного бюджета.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что помощь гражданам, потерявшим работу, – одна из важнейших задач органов власти. И она выполняется, благодаря широко направленному комплексу мер поддержки граждан. По состоянию на 4 марта 2021 года уровень безработицы в Самарской области равен 1,89%. Для сравнения 30 сентября 2020 года этот показатель составлял 4,2%.

«Безработные граждане при содействии службы занятости трудоустраиваются, открывают свое дело. Возможностей для трудоустройства становится больше, потому что растет число вакансий. Сейчас их количество в регионе превышает численность безработных граждан», - отмечает министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

В базе данных службы занятости губернии более 36 тысяч вакансий, из них по сельским районам области – около 5 тысяч. В Безенчукском районе на сегодняшний день уровень безработицы один из самых низких в регионе – 0,73%, сейчас здесь около 200 вакансий.

Среди тех, кто испытывал трудности в поиске работы – житель Безенчукского района Навилла Шаутинов. Он обратился за помощью в центр занятости населения Безенчукского района в конце прошлого года, и уже в феврале специалисты подобрали ему вакансию тракториста-машиниста. Новое место работы предоставила местная семья фермеров Евдокимовых.

«Работа, которую мне подобрали в центре занятости, нравится, - говорит Навилла Шаутинов. – С коллегами и руководством отношения хорошие, меня все устраивает».

Ознакомиться с вакансиями, имеющимися в базе службы занятости региона, можно на портале «Работа в России» или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства.

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