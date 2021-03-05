Я нашел ошибку
Главные новости:
Диетолог указала на пользу хлеба при похудении
Диетолог указала на пользу хлеба при похудении
В Самарской области растет число вакансий
В Самарской области растет число вакансий
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
В 2021 году социальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей
В 2021 году социальные предприниматели смогут рассчитывать на гранты до 500 тысяч рублей
Дмитрий Азаров о Николае Ренце: Есть опыт, авторитет и горящие глаза
Дмитрий Азаров о Николае Ренце: «Есть опыт, авторитет и горящие глаза»
Стало ясно, какие блины любят в Самаре
Стало ясно, какие блины любят в Самаре
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
Мобильный кванториум побывал в населенных пунктах 6 сельских районов Самарской области
«Мобильный кванториум» побывал в населенных пунктах 6 сельских районов Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
0.27
EUR 88.94
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области растет число вакансий

5 марта 2021 12:50
41
В Самарской области растет число вакансий

Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников. Стабилизации ситуации на рынке труда способствует реализация мероприятий активной политики занятости, финансируемых из областного бюджета.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что помощь гражданам, потерявшим работу, – одна из важнейших задач органов власти. И она выполняется, благодаря широко направленному комплексу мер поддержки граждан.  По состоянию на 4 марта 2021 года уровень безработицы в Самарской области равен 1,89%. Для сравнения 30 сентября 2020 года этот показатель составлял 4,2%.

«Безработные граждане при содействии службы занятости трудоустраиваются, открывают свое дело. Возможностей для трудоустройства становится больше, потому что растет число вакансий. Сейчас их количество в регионе превышает численность безработных граждан», - отмечает министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

В базе данных службы занятости губернии более 36 тысяч вакансий, из них по сельским районам области – около 5 тысяч. В Безенчукском районе на сегодняшний день уровень безработицы один из самых низких в регионе – 0,73%, сейчас здесь около 200 вакансий. 

Среди тех, кто испытывал трудности в поиске работы – житель Безенчукского района Навилла Шаутинов. Он обратился за помощью в центр занятости населения Безенчукского района в конце прошлого года, и уже в феврале специалисты подобрали ему вакансию тракториста-машиниста. Новое место работы предоставила местная семья фермеров Евдокимовых.

«Работа, которую мне подобрали в центре занятости, нравится, - говорит Навилла Шаутинов. – С коллегами и руководством отношения хорошие, меня все устраивает». 

Ознакомиться с вакансиями, имеющимися в базе службы занятости региона, можно на портале «Работа в России» или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
35
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
104
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
371
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
4 марта 2021  12:35
Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества
Экономика региона
546
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
734
Весь список