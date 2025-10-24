В Самарской области прошел фестиваль проектов молодежного инициативного бюджетирования

134

В Самаре состоялся Фестиваль проектов молодёжного инициативного бюджетирования, объединивший 35 команд из школ и учреждений СПО региона. Мероприятие прошло в Центре социализации молодёжи в рамках VI этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» – «Думай о будущем: страхование и накопления».

23 октября в Центре социализации молодёжи участники защитили свои реализованные проекты и прошли интерактивные площадки по финансовой грамотности, приняли участие в нетворкинг-сессии с экспертами и продемонстрировали навыки командной работы и публичных выступлений.

Экспертами выступили представители министерства образования, налоговой службы и банковского сектора. Оценку работам дали заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова, руководитель управления государственного долга финансовых рынков министерства финансов Самарской области Алексей Жуков, заместитель руководителя УФНС России по региону Дмитрий Станотин, управляющий дополнительным офисом Новикомбанка Игорь Егоров, представители Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка Российской Федерации, Поволжского банка ПАО Сбербанк, банка ВТБ, сотрудники Управления федеральной налоговой службы России по Самарской области, а также работники образовательных организаций.

В этом году в рамках проекта 35 образовательных организаций получили по 100 000 рублей на реализацию социально значимых инициатив. Среди проектов, направленных на развитие образовательной и общественной среды, – музейные экспозиции, медиапроекты, центры детских и студенческих инициатив, а также инициативы по обустройству актовых залов, зон отдыха и по созданию корпоративной культуры в летнем лагере для вожатых.

«Этот фестиваль – настоящая школа гражданской ответственности, финансовой грамотности и командной работы для учащихся образовательных учреждений нашего региона. Очень важно рассказывать детям об основах финансовой грамотности и финансовой безопасности, учить их управлять бюджетом. В рамках проекта школьники и студенты могут проверить и укрепить свои знания в этой сфере», – сказала заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Проект «Школьное и молодёжное инициативное бюджетирование» стартовал в регионе в 2023 году и с тех пор стал важной площадкой для развития финансовой грамотности, управленческих навыков и гражданской ответственности у молодёжи.

Учредитель фестиваля – министерство образования Самарской области. Организатор – Региональный центр финансовой грамотности населения Самарской области.

Фото: Владислав Ефимов