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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

10 октября 2023 11:00
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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря национальному проекту 161 предприятие региона улучшило работу в производственных цехах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Правительство региона уделяют большое внимание росту производительности труда на местных предприятиях, так как это способствует созданию благоприятной экономической и социальной среды.

Три месяца назад участником национального проекта «Производительность труда» стал ПАО «Азотреммаш» (г.Тольятти). Помощь в реализации национального проекта компании предоставляет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Накануне руководство предприятия, рабочая группа пилотного проекта и сотрудники РЦК обсудили первые результаты совместной работы.
«Мы ждем повышения производительности труда минимум на десять процентов, но в целом рассчитываем на 30. Одна из основных задач - вовлечь весь персонал в процесс постоянного улучшения. Я считаю, что на сегодня нам это удалось. Сейчас у нас уже есть четыре сертифицированных тренера, которые будут дальше транслировать идеологию бережливого производства. Да, я считаю, что это уже серьезная победа», – рассказал генеральный директор компании Сергей Журавлев.

В настоящий момент в рамках национального проекта «Производительность труда» на предприятии базовым методикам обучена рабочая группа. Успешно проведена диагностика производственных процессов.

«Для нас, конечно, это инновационный проект, который поможет повысить производительность труда и конкурентоспособность на рынке. Поэтому для нас это очень значимо», – отметил Евгений Возко, руководитель проектного офиса «Азотреммаш».

На предприятии уже намечен и пилотный участок, на котором будут внедряться инструменты бережливого производства. Им стал цех энергетического теплообменного и нестандартного оборудования (ЦЭТиНО). Именно здесь будет проводиться работа над снижением таких показателей, как время протекания процесса и незавершенное производство, а также повышением выработки.

«Мы обучили специальную рабочую группу, которая будет заниматься внедрением методик на предприятии. В дальнейшем они с поддержкой РЦК будут тиражировать знания бережливого производства на предприятии в целом. Как показывает опыт, активное участие руководства и коллектива в реализуемых мероприятиях неизбежно приносят ощутимые результаты», – отметил руководитель проекта РЦК Александр Журавлев.

Напомним, что ПАО «Азотреммаш» - единственное в России многопрофильное предприятие по изготовлению запасных частей к импортному оборудованию крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, что крайне важно в условиях импортозамещения. Кроме того, компания осуществляет ремонт оборудования для нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности. А также производит оборудование для данных отраслей.

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