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В Самарской области продолжается газификация населенных пунктов

14 сентября 2022 10:58
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В Самарской области продолжается газификация населенных пунктов

Вчера, 13 сентября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации. В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Самарской области, газораспределительных организаций, главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.
Участники совещания обсудили, как в регионе ведется работа по исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина о внедрении на территории субъектов Российской Федерации социально ориентированной модели газификации. Напомним, что согласно изменениям в федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации», принятым по инициативе Президента в прошлом году, подведение газовой сети до границ участков стало бесплатным. Задачу скорейшего внедрения в Самарской области модели социальной газификации поставил Глава региона Дмитрий Азаров.
В начале совещания были представлены доклады по исполнению протокольных поручений предыдущего заседания штаба, одним из которых было принятие региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 годы. В августе текущего года эта программа была утверждена распоряжением Правительства Самарской области.

Министерство энергетики и жилищного коммунального хозяйства Самарской области доложило, что на сегодняшний день органами местного самоуправления завершена работа по обходу домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Подготовлены акты по каждому домовладению.
В целом из 18152 домовладений, имеющих на сегодняшний день возможность газификации, отвечают принципам догазификации 15141 домовладение. По этим объектам капитального строительства составлены акты готовности подключения к сетям газораспределения, на основании которых владельцы 6779 домов намерены в течение 2023 года заключить договор на технологическое присоединение, 8362 – не планируют в ближайшей перспективе подключаться к сетям газораспределения. При этом основным сдерживающим фактором является сезонное использование домовладений.
Причины, по которым около 3 тысяч адресов не соответствуют принципам догазификации: на земельных участках отсутствуют домовладения; домовладения располагаются на земельных участках, не оформленных в собственность; домовладения, принадлежат физическим лицам, но на них в установленном порядке не оформлены права собственности. Председатель облправительства напомнил, что в настоящее время муниципалитетами ведется активная работа по оформлению объектов недвижимости в собственность владельцев. Он поручил главам муниципальных образований приоритетное внимание уделять таким домовладениям. Виктор Кудряшов также отметил, что со всеми потенциальными получателями услуг необходимо продолжать работу: «Нужно приложить максимальные усилия, чтобы проложенные газопроводы работали и приносили пользу людям».

Участники совещания обсудили ход реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов региона в 2022 году и планы на следующий год, сделав акцент на темпах проведения работ.
«Сегодня принято более 8,5 тысяч заявок на социальную газификацию, исполнено уже порядка двух тысяч. Газораспределительные организации по исполнению строительно-монтажных работ, обеспечению подвода газопроводов-отводов до границ земельных участков вышли на темп 600-700 заявок в месяц. Но этого недостаточно. Мы ставим им задачу как минимум вдвое увеличить количество ежемесячно исполняемых строительно-монтажных работ. Для этого нужно в первую очередь синхронизировать вопросы проектирования, подбора бригад, закупок материалов. Есть дефицит по определенным материалам, но за счет грамотной контрактации и авансирования этот вопрос можно решить. Уверен, что с поставленными задачами мы справимся», – резюмировал Виктор Кудряшов.

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