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В Самарской области продлили льготное кредитование сельхозпроизводителей

8 апреля 2022 11:23
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В Самарской области продлили льготное кредитование сельхозпроизводителей

Правительство поддержало развитие сельского хозяйства и сохранило льготную программу кредитования в условиях повышенной ключевой ставки. Программа предусматривает, что сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке от 1 до 5%.  При обычных условиях кредитования ставка – от 10% до 17%. Использовать денежные средства, полученные в рамках государственной программы, аграрии могут на развитие подотрасли растениеводства, животноводства и переработки продукции растениеводства, животноводства.

Самарские эксперты отрасли АПК оценили продление господдержки льготного кредитования.

«Аграрии Самарской области часто пользуются льготными кредитами и приобретают технику по программам «Росагролизинга». Это очень востребованные механизмы для развития хозяйств и предприятий», - рассказывает директор бюджетного учреждения дополнительного профобразования «Самара – АРИС» Ильдар Галиев.

В России в 2022 году на поддержку АПК, в том числе на развитие льготного кредитования, выделили беспрецедентно крупную сумму – больше 200 млрд рублей. Об этом рассказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.

На льготное кредитование предприятий АПК выделили 30 млрд рублей для проведения посевной кампании, 26 млрд рублей – на поддержку системообразующих агрохолдингов, 12 млрд рублей – на компенсирование затрат «Росагролизинга» для покупки сельхозмашин, необходимых аграриям.

«Ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной. Одна из первоочередных задач – успешное проведение посевной кампании. Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены. На субсидирование программы льготного кредитования дополнительно выделено свыше 150 млрд руб. Мы никогда такие средства не выделяли. Результат отличный. Средства, которые запланированы, достаточны для того, чтобы дальше продолжать двигаться», - отметил Михаил Мишустин.

Ещё 2,5 млрд рублей направили на субсидии хлебопекам, 2 млрд рублей - на развитие транспортной логистики, 5 млрд рублей - на создание селекционных центров.

В Самарской области сельхозпроизводители пользуются также поддержкой в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в Самарской областной ветеринарной лаборатории состоялся запуск лаборатории мониторинга и оценки качества молока. По словам начальника отдела по племенной работе регионального Центра обеспечения деятельности АПК Альмагуль Живалбаевой, лаборатория оснащена высокоточным оборудованием – молочным анализатором Combifoss7, который тестирует продукцию по 12 показателям. Новые возможности лаборатории востребованы не только у самарских животноводов, но и у их коллег из Ульяновской и Оренбургской областей.

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