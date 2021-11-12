В Самарской области предложили выделять деньги жителям на продукты

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На оперативном совещании в Правительстве Самарской области глава региона поручил профильным министерствам провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», курятину, а также цен в крупнейших торговых сетях, которые работают на территории региона и в оптовых компаниях, проанализировать ситуацию по запасами продовольствия.

На совещании были поставлены задачи - определить основные цели и обозначить план действий в сфере ценового регулирования.

Одно из решений проблемы обозначил кабинет министров. Так, было предложено выделять средства жителям области на продукты. Конечно, субсидии коснутся далеко не всех. Выплаты должны направляться отдельной категории граждан, а именно, малообеспеченным семьям, было отмечено на совещании в Правительстве региона.

— Можно выделять определенную сумму на карту жителя Самарской области для покупки базового набора продуктов, включающего, например, мясо кур, молоко и хлеб, на которые крупные продуктовые сети готовы предложить свои скидки.

Напомним, что совещание было организовано из-за повышения цен на продукты питания. По сводным данным по производству, ценам и наценкам по видам продукции, значительно подорожали картофель (+85%), свёкла (+42%), морковь (+38%) и лук (+37%).

По мнению членов Правительства, развитие ярмарочной торговли позволит улучшить ситуацию с ценообразованием. Ситуация с резким скачком цен на продукты вызвал вопросы в Правительстве Самарской области, сообщает ГТРК Самара.