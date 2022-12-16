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В Самарской области повысят критерий нуждаемости

16 декабря 2022 12:34
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В Самарской области повысят критерий нуждаемости

В Самарской области повысили критерий нуждаемости при назначении единовременной денежной выплаты ветеранам труда и другим категориям льготников. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Сейчас такая мера поддержки рассчитана на неработающих пенсионеров – ветеранов труда – и граждан других льготных категорий с доходом менее 29 303 рублей. Но с января пенсию неработающих самарцев проиндексируют 4,8%. То есть, единовременную выплату могут потерять 658 граждан. 

В связи с этим власти приняли решение проиндексировать и критерий нуждаемости, с нового года он составит 30 710 рублей, пишет ГТРК Самара.

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