В Самарской области поголовье свиней и птицы уменьшилось вдвое

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Это следует из сообщения Самарастата, опубликовавшего основные показатели животноводства в регионе на 1 октября 2021 года.

По данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года поголовье свиней уменьшилось со 184,8 тыс. до 109,8 тыс. или на 40,6%. Это может быть связано со вспышками африканской чумы свиньи, бушевавшей в самарском регионе.

Пострадали и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, во многих районах вводился долгосрочный карантин, ликвидировалось большое количество животных на территориях, прилежащих к очагам заболевания.

Основную часть сокращения поголовья обеспечил агрокомплекс «Северный ключ», одно из крупнейших в прошлом свиноводческих предприятий региона. Он лишился практически всего поголовья свиней.

Также большой спад произошел в поголовье птицы. Ее численность снизилась с 2244,6 тыс. голов до 1013,2 тыс. или на 54,9%.

На этот показатель могли повлиять проблемы «Тимашевской птицефабрики». Производство на ней приостанавливалось.

Однако сейчас на предприятие пришел новый инвестор, федеральный агрокомплекс «Ресурс» и перезапускает работу птицефабрики.

Поголовье крупного рогатого скота снизилось незначительно. В октябре 2020 года в регионе насчитывалось 230,8 тыс. голов, в октябре 2021 года 228,7 тыс. Сокращение составило 0,9%.

Численность овец и коз, напротив, увеличилось на 2,7%, со 164,1 тыс. голов до 168,6 тыс.

Что касается конечной продукции, то в живой массе на убой в 2020 году пошло 107,8 тыс. тонн скота и птицы, в 2021 году – 86,3 тыс., что на 20% меньше. Молока произведено в прошлом году 359,5 тыс. тонн, в нынешнем – 357,7 тыс. Сокращение составило 0,5%. Число яиц выросло с 81,5 млн штук до 91,5 млн, на 12,3%, сообщает Обозрение.

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