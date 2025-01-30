В Самарской области подорожали помидоры, картофель, лук и яйца

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В Самарской области за неделю выросли цены на помидоры, яблоки и яйца. Таковы результаты мониторинга цен с 21 по 27 января 2024 года.Специалисты проанализировали изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг. Соответствующую информацию представил Самарастат.

Так, свежие помидоры подорожали до 242,09 рубля. Рост составил 3,9%. Стоимость десятка куриных яиц увеличилась до 100,53 рубля (+1,34%), а яблоки – до 142,55 рубля (+2,81%). Стали дороже морковь и картофель. Их цены выросли до 34,63 рубля и 50,06 рубля соответственно.

Однако ряд продуктов за неделю, наоборот, стали дешевле. Цены снизились на репчатый лук, свеклу, огурцы и бананы. Также на 2% подешевел черный чай байховый, на 1,5% – охлажденные и замороженные куры, а на 1% – гречка. Стоимость крупы сейчас составляет 57,56 рубля, пишет Самара-КП.