В Самарской области подорожает ипотека

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны.
Верховный суд ликвидировал "Мемориал"
Представительницы Самарской области завоевали бронзовые медали в комбинированной программе среди спортсменок до 13 лет.
В Самаре прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по синхронному плаванию
Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19
Теперь пользователи получат возможность самостоятельно создавать опросы и еще быстрее получать результаты. 　
Оператор билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается мороз до -31 С и туман
Перед сотрудниками была поставлена задача: внести не менее одного предложения по улучшению деятельности предприятия.
От каждого – по предложению: рационализаторами стали все сотрудники «РКС-Самара»
Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса.
Оператор билайн и Яндекс Плюс представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с Яндекс Плюс»
10 самых необычных народных арт-объектов страны выявил всероссийский конкурс
10 самых необычных народных арт-объектов страны выявил всероссийский конкурс
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области подорожает ипотека

28 декабря 2021 11:08
285
В Самарской области подорожает ипотека

В Самарской области растет ипотечная ставка, и взять кредит на приобретение жилья становится всё сложнее. Прогноз по развитию этой сферы дала в интервью 63.RU президент Поволжской гильдии риэлторов Ольга Пискаева.

— Зарплаты у большинства в последние годы не растут. А ставка Центробанка всё выше и выше. В декабре она составила 8,5 процента. Соответственно ипотечная ставка стала в районе 10 процентов. Пророчат, что она будет расти и дальше. Поэтому сейчас всё сложнее и сложнее взять ипотеку, причем по многим причинам. Заемщики не уверены в завтрашнем дне, да и сбережения тают, — рассказала эксперт.

При этом, как отметила президент Поволжской гильдии риэлторов, сейчас у людей всё меньше возможности приобрести достойное жилье.

— Раньше на зарплату в 50 тысяч рублей могли дать в ипотеку 3 миллиона рублей, и на эти деньги можно было купить двухкомнатную квартиру улучшенной планировки в панельном доме. Сейчас на эти же 50 тысяч могут дать 2 миллиона, и на эти деньги остается приобрести только хрущевку. Многие сейчас стараются брать созаемщиков либо откладывают взятие ипотеки на более долгий срок, — пояснила Ольга Пискаева.

Впрочем, некоторые категории граждан могут претендовать на льготы. В Самарской области представители Минздрава подготовили проект приказа, по которому региональным медикам планируют предоставлять помощь в выплате ипотеки.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
28 декабря 2021  10:55
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
167
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
482
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
438
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1268
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1000
Весь список