В Самарской области подорожает ипотека

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В Самарской области растет ипотечная ставка, и взять кредит на приобретение жилья становится всё сложнее. Прогноз по развитию этой сферы дала в интервью 63.RU президент Поволжской гильдии риэлторов Ольга Пискаева.

— Зарплаты у большинства в последние годы не растут. А ставка Центробанка всё выше и выше. В декабре она составила 8,5 процента. Соответственно ипотечная ставка стала в районе 10 процентов. Пророчат, что она будет расти и дальше. Поэтому сейчас всё сложнее и сложнее взять ипотеку, причем по многим причинам. Заемщики не уверены в завтрашнем дне, да и сбережения тают, — рассказала эксперт.

При этом, как отметила президент Поволжской гильдии риэлторов, сейчас у людей всё меньше возможности приобрести достойное жилье.

— Раньше на зарплату в 50 тысяч рублей могли дать в ипотеку 3 миллиона рублей, и на эти деньги можно было купить двухкомнатную квартиру улучшенной планировки в панельном доме. Сейчас на эти же 50 тысяч могут дать 2 миллиона, и на эти деньги остается приобрести только хрущевку. Многие сейчас стараются брать созаемщиков либо откладывают взятие ипотеки на более долгий срок, — пояснила Ольга Пискаева.

Впрочем, некоторые категории граждан могут претендовать на льготы. В Самарской области представители Минздрава подготовили проект приказа, по которому региональным медикам планируют предоставлять помощь в выплате ипотеки.