В Самарской области подешевели подсолнечное масло и сахар

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По данным Самарастата в период с 14 декабря 2020 года по 11 января 2021 года стоимость килограмма подсолнечного масла снизилась с 125,55 рублей до 119,99 рублей, сахара — с 50,7 до 47,96 рублей, или на 4,6% и 5,7% соответственно.



«Отпускные цены на подсолнечное масло, производимое в нашей области, составляют в зависимости от категории (высший сорт, первый сорт) от 84 до 89 рублей за килограмм», — комментирует председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин. «Крупно-оптовые партии сахара-песка в настоящее время предлагаются оптовиками по ценам от 39 руб. за килограмм», — говорит Живайкин.



В конце прошлого года из-за резкого роста цен на данные виды продуктов российское правительство ввело ценовое регулирование. Килограмм сахара в рознице должен стоить не более 46 руб, килограмм подсолнечного масла — не более 110 руб., пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: Дильдина Светлана