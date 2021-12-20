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В Самарской области планируют увеличить количество уличных рынков

20 декабря 2021 12:04
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В Самарской области планируют увеличить количество уличных рынков

Региональные власти планируют оказать поддержку местным производителям. Соответствующий законопроект вынесли на обсуждение в Самарскую губернскую думу.

— Представители Союза садоводов, овощеводов и питомниководов губернии, а также регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» считают, что у местных фермеров нет возможности самостоятельно продавать свой товар. Поэтому они вынуждены отправлять его в другие регионы или уничтожать его. При этом жители губернии вынуждены покупать те же продукты не у самих поставщиков напрямую, а через перекупщиков по завышенным ценам, — следует из пояснительной записки.

Одним из вариантов решения этого вопроса, по мнению авторов законопроекта, является увеличение количества мест на рынках. Для фермеров, занятых в малом и среднем предпринимательстве, планируют выделять больше мест в торговых рядах. Предполагается, что им отведут не меньше половины от существующих площадей. И такие пропорции должны соблюдаться на всех рынках Самарской области.

Также авторы законопроекта предлагают пересмотреть условия продления договоров аренды торговых рядов. После завершения срока владелец павильона должен иметь преимущество перед остальными участниками торгов. Исключением выступают сезонные рынки. Таким образом, как считают авторы законопроекта, предприниматели получают равные условия для торговли.

Между тем власти Самары постепенно зачищают незаконные и несанкционированные торговые ряды. Например, на рынке, расположенном в 15-м микрорайоне, уже убрали несколько десятков павильонов. А рядом с ними начали строить спортивный комплекс.

Похожая судьба может ожидать и Солнечный рынок в Куйбышевском районе Самары. Городские власти аннулировали разрешение владельцев на торговлю. Сейчас бизнесмены пытаются оспорить это решение мэрии областной столицы. Но пока арбитры встают на сторону чиновников, пишет 63.ру.

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