Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
В Самарской области назвали главные причины отказов соискателям при поиске работы

17 ноября 2025 09:18
164
В Самарской области назвали главные причины отказов соискателям при поиске работы

Эксперты CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) провели исследование среди компаний, автоматизировавших свой подбор, и выяснили, почему работодатели Самарской области принимают решение отказать соискателям ещё до этапа собеседования. Анализ показал, какие факторы чаще всего мешают трудоустройству и как современные HR-технологии помогают компаниям точнее понимать, где возникают барьеры в найме.

Согласно опросу, больше половины работодателей Самарской области (61%), использующих Talantix для автоматизации подбора и отслеживания причин несостоявшихся трудоустройств, признались, что время от времени отказывают кандидатам уже на этапе рассмотрения резюме из-за несоответствия профилю вакансии. Ещё 14% делают это регулярно. Только четверть респондентов (25%) заявила, что не сталкивалась с такими ситуациями.

Чаще всего несоответствие кандидатов требованиям вакансии работодатели региона отмечают среди рабочего персонала и топ-менеджеров — по 24%. На втором месте — ИТ-специалисты (19%). Реже с этой проблемой сталкиваются компании, нанимающие сотрудников в области финансов и бухгалтерии, автомобильного бизнеса и розничной торговли (по 14%), а также в сфере продаж, обслуживания клиентов, а также транспорта и логистики (по 10%).

Основные причины отказов в трудоустройстве связаны с неумением общаться — об этом сообщили 52% работодателей. На втором месте — нежелание обучаться (38%), далее следуют отсутствие опыта работы (33%), недостаток квалификации и навыков, а также непрохождение проверки службы безопасности (по 29%). Реже поводом для отказа становятся неопрятный или вызывающий внешний вид и вредные привычки (по 24%), а также «гостинг» со стороны кандидатов (19%). Лишь 14% работодателей обращают внимание на несоответствие корпоративной культуре, возраст или отсутствие образования, и 10% — на пол.

Из-за недостатка квалификации чаще всего отклоняют кандидатов из сфер финансов и бухгалтерии (58%), продаж (57%) и строительства (57%). Отсутствие опыта особенно мешает трудоустройству в автобизнесе (50%), среди руководителей (48%), а также в логистике (45%) и производстве (43%).

Замечания со стороны службы безопасности чаще становятся барьером в автомобильной отрасли (55%), логистике (50%), производстве (48%) и среди рабочего персонала (44%). Коммуникативные сложности лидируют среди причин отказа в продажах (45%), производстве (35%) и административной сфере (33%), а неопрятный внешний вид чаще всего мешает трудоустроиться административным сотрудникам (33%), специалистам по продажам (30%) и автобизнесу (25%).
 

«Несоответствие навыков ожиданиям бизнеса остаётся одной из ключевых проблем подбора, особенно в массовом найме. Использование инструментов автоматизации, таких как Talantix, помогает работодателям анализировать причины отказов, видеть слабые места в процессе и адаптировать стратегию найма. Такой подход делает подбор более точным и прозрачным, а компании — конкурентоспособными на рынке труда», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Теги: Опрос

