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В Самарской области насчитывается свыше 50 тысяч самозанятых

6 апреля 2021 13:17
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В Самарской области насчитывается свыше 50 тысяч самозанятых

В регионе создаются условия для официальной регистрации налогоплательщика.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Самарской области зарегистрировано 50,7 тыс самозанятых граждан. Работу с пользователями специального налогового режима в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе создаются условия для официальной регистрации налогоплательщика на профессиональный доход.

- Мы должны предлагать более выгодные условия для людей, чтобы вывести их из тени. Это должны быть понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя, - подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, специальный налоговый режим начал действовать с 1 января 2020 года. Сегодня самозанятым Самарской области доступны консультации в центрах «Мой бизнес», участие в образовательных программах и курсах, имущественная поддержка в виде оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах, участие в ярмарках, конкурсах и бизнес-событиях, сообщает Самара-КП.

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