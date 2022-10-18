В Самарской области начнут переработку льна

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские и общественники присоединились ко второму этапу Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Сообщи, где торгуют смертью»: в регионе в рамках акции проводят профилактические беседы со школьниками и студентами
К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления.
В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом
Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать.
"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 
Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис.
В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный»
Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.
Врач Александр Муравец: о совместимости алкоголя и правильного питания
В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области начнут переработку льна

18 октября 2022 13:21
160
В Самарской области начнут переработку льна

За последние 5 лет в Самарской области валовый сбор льна вырос вдвое. В этом году посевные площади под лен достигли 56 тыс. гектаров. В следующем году на территории региона планируется начать производство льняного масла и шрота. Реализация нового инвестпроекта поможет самарским фермерам сэкономить ресурсы на логистике и хранении урожая, а потребителям – получить качественный и полезный продукт местного производства.

Привлечение инвесторов в различные сферы экономики – одна из приоритетных задач, поставленных Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым перед Правительством региона. Губернатор неоднократно подчеркивал важность инвестпроектов для эффективной деятельности АПК. Благодаря реализации одного из них в следующем году на территории региона будет запущено крупное производство по переработке масличных культур. 

В мае 2023 года планируется запуск первой очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов, который сможет перерабатывать до 660 тыс. тонн масличных, в том числе и льна, в год. Уже в конце октября этого года ТКПП планирует начать закупку сырья, чтобы к моменту старта производства завод был обеспечен им на несколько месяцев вперед. В планах предприятия стать крупнейшим в России переработчиком масличных.

Популярность льна среди сельхозтоваропроизводителей растет из года в год как в стране, так и в регионах Поволжья. Почти 40% мирового объема производства льна приходится на Россию. Однако в отсутствие достаточного интереса на внутреннем рынке больше половины урожая отечественные фермеры поставляли за рубеж. Так, по данным Масложирового союза России, наша страна входит в тройку лидеров экспортеров льна, конкурируя с Канадой и Казахстаном. В прошлом сезоне экспорт льна увеличился на рекордные 73%. Самые популярные направления экспорта – Китай, Бельгия и Турция.

В виду высокого спроса на полезную продукцию, натуральную органическую косметику, лекарственные препараты и БАДы на основе льняного масла перспективными направлениями для отгрузок готовой продукции являются страны азиатского региона, Ближнего Востока. 

«Базовыми масличными культурами в России исторически считаются подсолнечник, соя и рапс. Лен напрасно обделен вниманием. Льняное масло славится своими полезными свойствами. Оно богато витаминами, полезно для пищеварения, положительно влияет на работу печени и сердечно-сосудистой системы. Потенциал льняного шрота в кормах также реализован пока явно недостаточно. Увеличение переработки масличного льна позволит производить внутри страны продукцию с высокой добавленной стоимостью, что на 100% соответствует задачам приоритетного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Рады, что сможем поучаствовать в его реализации на территории Самарской области, где созданы все необходимые условия для развития бизнеса», подчеркнул заместитель генерального директора по производству Тольяттинского комбината пищевых продуктов Вадим Торосян.

 

 

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
18 октября 2022, 15:10
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии. Политика
127
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022, 09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
Проект реализуется в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Образование
188
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022, 11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
Активному темпу способствует и значительное количество задействованных ресурсов. Строительство
361
В центре внимания
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
18 октября 2022  15:10
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
127
В Самарской области начнут переработку льна
18 октября 2022  13:21
В Самарской области начнут переработку льна
158
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
188
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
361
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
643
Весь список