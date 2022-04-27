В Самарской области начались весенние полевые работы.

126

Посевная в этом году охватит площадь в 2 млн 190 тысяч га, при этом 438 тысяч га озимых культур уже посеяли осенью.

Самарские аграрии настроены оптимистично: посевная идет хорошими темпами, погода благоприятствует и долгосрочный прогноз также удачный для выращивания сельхозкультур.

Кроме того, аграриями дополнительную финансовую поддержку оказывают федеральное и региональное правительства. В 2022 году на развитие отрасли сельского хозяйства Самарской области потратят почти 5 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей - из областного бюджета, 2,4 млрд - из федерального. На развитие отрасли растениеводства в этом году предусмотрено более 850 млн рублей.

Что же именно выращивают в нашем регионе?

См. картинку-приложение.