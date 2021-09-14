В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года

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Вчера, 13 сентября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, главы крупнейших муниципальных образований Самарской области.

Участники совещания обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года. Как отметил врио министра строительства Самарской области Николай Плаксин, текущие темпы ввода жилья позволяют рассчитывать на исполнение планового задания по итогам года. Среди субъектов Приволжского федерального округа Самарская область лидирует по динамике ввода жилья, по вводу жилья на душу населения занимает 6 место. Что касается плана ввода жилья в рамках программы «Стимул», Николай Плаксин доложил, что эти объекты находятся в завершающей стадии работ, риска их не ввода нет.

Продолжается реализация мероприятий, направленных на расселение граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация программы расселения производится поэтапно, длительность каждого этапа – два года. В настоящее время полностью завершен первый этап программы (2019-2020 годы), расселено 2 053 человека. Второй этап (2020-2021 годы) завершается в текущем году, выполнено 89% объема (всего в рамках этого этапа планируется расселить 2 197 человек). Начата реализация третьего этапа программы (2021-2022 годы), ведется контрактация жилых помещений для переселения граждан.

«Ситуацию мы мониторим постоянно, ввод жилья идет достаточно неплохо, область один из лидеров по темпам прироста по сравнению с прошлым годом. Контролируется не только ввод, но и выдача разрешений на строительство. В то же время особое внимание необходимо сосредоточить на расселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Прошу взять на контроль ввод жилых домов, которые сейчас строятся в Похвистнево и Сызрани», - дал поручение министерству строительства Виктор Кудряшов.

Также председатель областного Правительства поручил оперативно собрать информацию о домах, признанных аварийными до 1 января 2021 года: «Давайте посмотрим, какой объем жилья попадет в новый этап программы, анонсированный на федеральном уровне. Нужно понять сроки реализации, чтобы запланировать региональные ресурсы на ближайшую и долгосрочную перспективу. Программа масштабная, дорогостоящая. Только в этом году из областного и муниципального бюджетов на нее дополнительно было выделено 600 млн. рублей, сверх предусмотренных ранее средств. Нагрузка очень серьезная, поэтому нужно понимать перспективы».

В ходе оперативного совещания также рассматривалось выполнение в первом полугодии текущего года мероприятий Программы действий Правительства региона по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ и Послания Губернатора Самарской области. Глава регионального кабмина подчеркнул, что реализация программы является приоритетной задачей областного Правительства, в связи с чем необходимо исключить любые риски ее неисполнения.