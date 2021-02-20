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В Самарской области мужчин обычно приглашают на более высокую зарплату, чем женщин

20 февраля 2021 11:10
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В Самарской области мужчин обычно приглашают на более высокую зарплату, чем женщин

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали резюме соискателей Самарской области, чтобы выяснить, есть ли различия в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин.

Как оказалось, в среднем разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Самарской области составляет 10 тысяч рублей. Мужчины в среднем претендуют на зарплату в 40 000 рублей, женщины – в 30 000 руб. Наиболее заметны различия в добывающей отрасли – разница в ожиданиях составляет 35 тысяч рублей, в высшем менеджменте (разница 25 000 руб.) и в сфере медицины, фармацевтики (разница 20 000 рублей). Наименьшие различия наблюдаются среди юристов (5 000 руб.), а также в туристической и гостинично-ресторанной сферах – здесь мужчины хотят зарабатывать на 3 тысячи больше, чем женщины.

«По данным hh.ru, на собеседования по вакансиям с более высокой зарплатой мужчин приглашают чаще, чем женщин. Например, после отклика на вакансии с зарплатной выше среднерыночных показателей в таких сферах, как высший менеджмент, продажи, управление персоналом, автомобильный бизнес мужчины чаще получают приглашения на собеседования», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Фото: Pixabay.com

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