В Самарской области молодые специалисты получают господдержку

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В Самарской области действуют меры поддержки для молодых специалистов, устроившихся на работу по востребованной профессии. Решение вопросов трудоустройства, в том числе поддержка молодежи, – в том числе часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. В прошлом году меры поддержки получили 135 молодых специалистов, в этом году соцподдержка запланирована для 130-ти человек.

Среди тех, кто воспользовался предоставленной возможностью – станочник широкого профиля ООО «ЛИН» Илья Евсиков.

«Такое внимание со стороны государства к нам, тем, кто только начинает свой трудовой путь, очень важно, – уверен Илья. – Я вот благодаря такой поддержке понял, что престиж рабочей профессии сейчас значительно повысился. Те средства, которые я получил, планирую потратить на автомобиль, который выпускает родное предприятие. Личный транспорт поможет не опаздывать на работу».

Посвятить себя отечественному автопрому решил и Андрей Савельев. Андрей, как и Илья, станочник. Выпускник Тольяттинского политехнического колледжа совсем недавно устроился на предприятие.

«О том, что молодой специалист может рассчитывать на серьёзную поддержку, я узнал от специалистов центра занятости, которые приходили к нам в колледж, – рассказывает Андрей. – Это стало весомым аргументом в пользу выбора трудового пути. Я пришел на завод и ни разу об этом не пожалел. Полученные деньги решил вложить в свое образование».

Ещё раньше, чем Андрей, определилась с будущей профессией инженер отдела продаж Алина Владимирова. Автомобилестроением она заинтересовалась в школе. А когда любимое дело приносит и материальный достаток, работать еще интереснее.

«С получением мер поддержки мне помогли в центре занятости, – говорит Алина. – Благодаря помощи от государства я теперь получаю высшее образование. Очень хорошо, что у нас в области действует такая программа. Она помогает таким молодым людям, как я, тверже стать на ноги».

Напомним, Закон «О молодом специалисте в Самарской области» предусматривает поддержку завершивших обучение по востребованным профессиям. В перечне профессий - 69 специальностей. Размер социальной выплаты индивидуален для каждого молодого специалиста.