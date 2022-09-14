В Самарской области крупный райцентр и несколько сёл на день останутся без электричества

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Крупный населенный пункт в Самарской области останется без электроэнергии. Неудобства жителям Шенталы придется терпеть на протяжении дня 15 сентября 2022 года. К неудобствам придётся приготовиться также в Чапаевске и нескольких сёлах Красноярского района.

В административном центре Шенталинского района будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Поэтому с 12:00 остановят снабжение электричеством во всем райцентре. Закончить обещают к вечеру, 17:00, так что к наступлению темноты свет должен вернуться в дома жителей. Об этом сообщают в официальной группе Шенталинского района в соцсетях. Есть и хорошие новости для местных жителей - в Шентале достаточно начался отопительный сезон. Распоряжение о подаче снабжения в дома с 14 сентября подписал глава района.

В Красноярском районе 15 сентября с 12 до 15 часов пополудни не будет света в сёлах Чапаево, хорошенькое, Шилан, поселках Подлесный, Водный и на близлежащих дачах. В этом временном отрезке будут вестись работы на подстанции, пишет ГТРК Самара.