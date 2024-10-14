В Самарской области количество частных инвесторов по итогам сентября 2024 года составило 780,6 тыс.

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В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2024 года составило 780,6 тыс. (+10 058 за сентябрь). Из них в сентябре 2024 года на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 86 534 частных инвестора.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 134,6 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 33,8 млн, ими открыто 61 млн счетов.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2024 года составил 119,2 трлн рублей.