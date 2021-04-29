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В Самарской области еще 600 безработным помогут выучиться новой профессии

29 апреля 2021 13:28
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В Самарской области еще 600 безработным помогли выучиться новой профессии

Под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области.

В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов, внебюджетных фондов, Госинспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты.

Открывая заседание, Александр Фетисов отметил, что социально-экономическая ситуация в области находится на контроле Правительства региона. «Учитывая поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по восстановлению к концу текущего года численности занятого населения до уровня 2019 года, был разработан комплекс межведомственных мероприятий. Положительное влияние на ситуацию с занятостью окажут принятые в марте на федеральном уровне дополнительные меры господдержки, которые направлены на расширение программы переобучения граждан и субсидирование найма безработных граждан», - подчеркнул он.

По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области благодаря Комплексу мер с начала текущего года при содействии службы занятости населения трудоустроено уже 12 тысяч граждан, что выше значений 2019-2020 годов (за 4 месяца 2019 года – 7,5 тысяч человек, за 4 месяца 2020 года – 6,3 тысячи человек). 

К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию по востребованным на рынке труда профессиям приступили порядка 600 безработных граждан. 

Кроме того, для предоставления социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, у которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Самарской области, заключено 374 социальных контракта. Из них 124 – по поиску работы, 82 – по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, 93 – по ведению личного подсобного хозяйства и 75 – по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

В прошлом году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было продолжено развитие данного направления. В условиях действия ограничительных мероприятий было принято решение расширить направления использования соцконтракта. Стало возможным использовать денежную выплату на прохождение профессионального обучения и приобретение компьютерной техники, необходимой для прохождения обучения в дистанционной форме, и использования ее в дальнейшем для трудоустройства по принципу «удаленное рабочее место». В 2021 году объем финансирования на предоставление такой помощи увеличился. Соцпомощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, что позволяет значительно расширить перечень мероприятий программы социальной адаптации. Максимальная выплата по социальному контракту составляет до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Продолжается работа и по поддержке граждан, желающих открыть собственное дело: зарегистрировали предпринимательскую деятельность 22 человека.

Стимулирование работодателей на создание рабочих мест – одно из стратегически важных для экономики региона направлений работы. Так, Агентством по привлечению инвестиций Самарской области осуществляется сопровождение 23 инвестиционных проектов, предполагающих создание за время их осуществления порядка 5,3 тысячи рабочих мест.

Помимо Комплекса мер в регионе с этого года реализуются дополнительные меры по восстановлению рынка труда. «Работодатели смогут получить субсидию, стимулирующую к найму на работу безработных граждан. При этом безработный гражданин должен иметь статус безработного на 1 января текущего года и являться безработным на момент его направления центром занятости к работодателю для трудоустройства», – пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина

Размер субсидии исчисляется исходя из МРОТ и суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на одного человека. Субсидия предоставляется за каждого трудоустроенного безработного гражданина в три этапа: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с момента трудоустройства. Данная мера позволит трудоустроить более 3 тысяч безработных граждан.

Фото pixabay.com

Теги: безработица переобучение

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