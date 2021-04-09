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В Самарской области бережливое производство внедряется в офисных процессах

9 апреля 2021 11:24
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В Самарской области бережливое производство внедряется в офисных процессах

В четверг, 8 апреля 2021 года, состоялся девятнадцатый по счету интенсивный обучающий тренинг в области применения инструментов бережливого производства на Фабрике процессов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Таким образом, бережливое производство в Самарской области внедряется не только на заводах, но и в офисах региональных предприятий и организаций. На сегодня таких предприятий уже 97. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу до конца 2024 года довести количество участников национального проекта до 169-ти.

Обучение проходило в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В этот раз фабрикантами стали представители региональных предприятий, только что вступивших в проект и потенциальных участников проекта. Тренеры-эксперты РЦК обучали участников тренинга избегать ненужных бумажных задач, экономить время и повышать экономическую эффективность на примере офисного процесса . 

«Подходы бережливого мышления, которые сегодня «пропустили через себя» участники тренинга, позволят им посмотреть на свои рутинные офисные процессы по-новому. Оказывается, многое из того, к чему мы привыкли при выполнении своих профессиональных обязанностей, не только  не приносит пользы общему делу, но и представляет собой потери. Фабрика офисных процессов позволяет участникам «пошатнуть» годами формирующиеся устои предприятий и перезагрузить с повышением эффективности большую часть обеспечивающих, вспомогательных – офисных – процессов. А это, в свою очередь, приводит к повышению удовлетворенности производства», - прокомментировала заместитель руководителя РЦК Елена Дубовова.

Поделился впечатлениями от тренинга и один из её участников: «Мы активно участвуем в данном процессе, это для нас ново и интересно. Наше предприятие «Медхим вступило в программу по повышению производительности труда, и так как у нас производство, то хотелось бы посмотреть на процессы не только со стороны производства, но и со стороны работы в офисе»,- сказал представитель предприятия-участника нацпроекта Андрей Гармаш.

Как отмечал на открытии первой фабрики офисных процессов председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Важно, чтобы идеология оптимизации производства охватила как можно больше компаний на территории Самарской области. Но любой экономический процесс, который стимулирует правительство региона, конечно, направлен на человека. Рост инвестиций, промышленный подъем, рост производительности труда - это те проекты, которые должны отражаться на благополучии конкретного человека. Система должна модернизироваться, изменяться, чтобы человеку было комфортно работать».

На сегодня около 50 предприятий силами Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда и привлеченных консультантов уже сформировали образцовые производственные потоки, причем на всех предприятиях достигнут положительный эффект по показателям производительности с минимальными финансовыми затратами: среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания процессов – 47%.

 

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