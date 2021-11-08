В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры.
Песков: ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростая
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца.
Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»
С 1918 года при выполнении служебных обязанностей погибло 328 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.
8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг

8 ноября 2021 10:10
276
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг

В Самарской области 8 ноября начнут работать все магазины, включая непродовольственные. Также откроются организации сферы услуг и заведения общепита, для посещения которых понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом было решено, что с 8 ноября в Самарской области заканчиваются нерабочие дни.

Работа кафе и ресторанов будет запрещена с 23:00 до 6:00. В ночное время общепит сможет работать только в режиме доставки.

Доступ в культурно-развлекательные и спортивные учреждения будет открыт только для привитых, переболевших или сдавших ПЦР-тест. При этом помещения должны быть заполнены не более чем на 50%.

В небольшие продуктовые магазины (до 2 тысяч кв. м), смогут попасть все граждане. Несовершеннолетние по-прежнему должны посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

Для граждан в возрасте 65+, которые сделали прививку от COVID-19 или имеют справку о перенесенном заболевании, режим самоизоляции будет отменён, сообщает Сова.инфо.

 

Теги: В центре внимания Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
08 ноября 2021, 12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 23 пациента умерли и 887 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
192
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
08 ноября 2021, 10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
Хоть властям Самарской области рекомендовали продлить локдаун, они решили этого не делать. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
3364
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
08 ноября 2021, 09:56
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
Нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Общество
379
В центре внимания
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
201
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
181
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3394
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
272
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
8 ноября 2021  09:56
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
381
Весь список