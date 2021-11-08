В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг

276

В Самарской области 8 ноября начнут работать все магазины, включая непродовольственные. Также откроются организации сферы услуг и заведения общепита, для посещения которых понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом было решено, что с 8 ноября в Самарской области заканчиваются нерабочие дни.



Работа кафе и ресторанов будет запрещена с 23:00 до 6:00. В ночное время общепит сможет работать только в режиме доставки.



Доступ в культурно-развлекательные и спортивные учреждения будет открыт только для привитых, переболевших или сдавших ПЦР-тест. При этом помещения должны быть заполнены не более чем на 50%.



В небольшие продуктовые магазины (до 2 тысяч кв. м), смогут попасть все граждане. Несовершеннолетние по-прежнему должны посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.



Для граждан в возрасте 65+, которые сделали прививку от COVID-19 или имеют справку о перенесенном заболевании, режим самоизоляции будет отменён, сообщает Сова.инфо.