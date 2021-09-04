В Самаре закрывают гипермаркеты «Карусель»

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Жители Самары обратили внимание на сокращение количества магазинов сети «Карусель» в городе. По их словам, сейчас в областной столице работает только один гипермаркет.

— «Мега Сити» — закрыто, «Самолет» — закрыто, «Парк Хаус» — закрыто. Остался вроде только один, в «Грин Парке», который на месте кинотеатра «Самара» стоит. Неужели и его закроют? — поделились опасениями местные жители.

Редакция 63.RU обратилась за комментариями в X5 Group. Именно эта компания управляет сетью гипермаркетов «Карусель».

— На месте трех гипермаркетов по указанным адресам откроют новые, но уже от торговой сети «Перекресток». Большие магазины сейчас теряют популярность, и их решили заменить на другие, формата «у дома», — пояснили представители компании.

Между тем другая крупная сеть гипермаркетов постепенно сокращает свое присутствие в Самаре. Речь идет о французской компании «Ашан». Несколько лет назад закрылся магазин в ТЦ «Московский». Правда, до этого арендаторы долго пытались договориться с владельцем помещений о расторжении контракта.