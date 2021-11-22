В Самаре выставили на аукцион участок для строительства многоэтажной парковки

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Департамент градостроительства Самары собирается сдать в аренду участок площадью 8250 кв. м. Он расположен на пресечении улиц XXII Партсъезда и Антонова-Овсеенко и предназначен для строительства многоэтажной автомобильной стоянки закрытого типа.

— Выбирать арендатора будут через аукцион. Он пройдет 27 декабря в 10:00 в 308-м кабинете на улице Галактионовской, 132. Начальная цена — 2 425 300 рублей. Шаг аукциона — 72 759 рублей, — указано в сообщении мэрии Самары.

О необходимости строить многоуровневые стоянки в Самаре говорят уже давно. В городе не хватает мест для парковки машин. Да еще власти собираются вводить платные парковки. Правда, работу застопорили как раз из-за неразвитой инфраструктуры.

— Прежде всего, нужно всё подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, территорий комплексного жилищного строительства, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно, — сказал мэру Елене Лапушкиной губернатор Дмитрий Азаров.

Свои варианты решения проблемы парковок предлагали и горожане. Одним из вариантов был возврат гаражей, пишет 63.ру.