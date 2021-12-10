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В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю

10 декабря 2021 13:18
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В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю

Власти Самары утвердили порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, без предоставления земельных участков и установления сервитута, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Плата за использование земельных участков под гаражи будет устанавливаться  по результатам аукционов исходя из кадастровой стоимости.

Начальный размер платы по договору на возведение гаража, определяется из расчета применения за год использования.

От платы освобождаются инвалиды, пишет АиФ Самара.

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