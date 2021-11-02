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В Самаре в октябре рост стоимости «вторички» составил от 3,06% до 3,98%

2 ноября 2021 11:15
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В Самаре в октябре рост стоимости «вторички» составил от 3,06% до 3,98%

В октябре выросла стоимость вторичного жилья во многих регионах России. Наибольший рост отмечен в Краснодаре (15,55%), Екатеринбурге (5,3%) и Нижнем Новгороде (5,04%). Замыкают пятёрку лидеров по подорожанию стоимости жилья Казань (4,62%) и Москва (4,09%). 

Однако такая динамика заметка и в других городах. В Самаре рост стоимости «вторички» составил от 3,06% до 3,98%.

«С точки зрения цен рынок недвижимости сейчас находится на подъёме. Маржинальность девелоперов сейчас на исторических максимумах. Несмотря на общую нехватку рабочей силы и удорожание строительных материалов, рост цен за последний год сильно опередил рост себестоимости», - считает Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами.

Также, по мнению Дмитрия Постоленко, в краткосрочной перспективе стоит ждать, что темпы роста снизятся. Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра, без серьёзных изменений.

Кроме того, эксперт ожидает снижения объёмов продаж. Во-первых, упадёт спрос — этим летом многие пытались «вскочить в последний вагон» программы льготной ипотеки. Вероятно, некоторый рост активности возможен в дешевом сегменте в ноябре-декабре 2021 года, но потом рисуется длительный период стагнации рынка. Во-вторых, предложение у девелоперов сейчас не такое внушительное: нужно запускать новые проекты, на это нужно время. 

Это же охлаждение заденет и вторичный рынок — они взаимосвязаны. Обычно люди продают квартиру на «вторичке», чтобы купить что-то новое. И наоборот: если нет сил ждать новое жильё, они берут его на вторичном рынке.

С сентября уже отмечается небольшое падение спроса на рынке жилья на фоне ужесточения монетарной политики властей и росту кредитной нагрузки населения при фактическом падении реальной покупательской способности. Очередное повышение ключевой ставки сразу на 0,5 б.п. может усугубить ситуацию. 

По мнению эксперта новый раунд программы льготной ипотеки затронет малую часть населения. Старая льготная программа затрагивала всех, а особенные преференции давали семьям с двумя детьми. Можно было взять ипотеку под 4,5%-6,5% — на долгосрочных горизонтах при ожидаемой инфляции выглядит крайне привлекательно. Москва по итогам января-августа 2021 года стала лидером среди регионов РФ по объемам кредитования по программе "Семейная ипотека". Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за 8 месяцев 2021 года составила 4,81%, что на 0,07 процентного пункта ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования – 257 месяцев.

По данным Циан, после изменения условий программы госсубсидирования ипотеки с 1 июля этого года, спрос на рынке ипотечного жилищного кредитования смещается в сторону сегмента готового жилья. В июле и августе 2021 года доля ипотек, выданных на покупку строящегося жилья, снизилась до абсолютного минимума за последние пять лет: в июле только 19% ипотек получены на новостройки, в августе — 22%. 

Спрос на новостройки в России по итогам третьего квартала 2021 года сократился на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. Ко второму кварталу спрос незначительно вырос — на 1%. Такие данные содержатся в исследовании «Авито Недвижимости». 

В то же время несмотря на падение спроса, цены на новостройки продолжили рост. В 60% городов с населением от 100 тыс. человек новостройки по цене квадратного метра уже дороже, чем на вторичном рынке.

Те, кто инвестирует в недвижимость, зачастую просто не знают других инструментов. Например, только сейчас недвижимость смогла «отыграть» потери в цене, которые были с 2015 до 2019 года — тогда она почти не росла.

Эксперт считает, что сейчас есть риск купить недвижимость, как в 2014 году — на пике, после которого она перестаёт расти. Этому поспособствует, в частности, и отток людей в регионы из-за возможности работать удалённо.

«Если, хотите инвестировать спекулятивно, возможно, сейчас хороший момент, чтобы продать недвижимость, зафиксировать прибыль и уйти на фондовый рынок за более серьёзной доходностью. Недвижимость вряд ли будет расти так быстро, как фондовый рынок», - делится советом эксперт.

Для сравнения: только по российскому рынку акций дивидендный доход в этом году составит в среднем около 8%, корпоративные облигации с меньшим риском также дают доходность выше 8%. 

В целом акции застройщиков выглядят интересно, и, вероятно, у них есть шанс на рост в долгосрочной перспективе. Обычно компании, которые торгуются на фондовом рынке, — это очень надёжные и проверенные застройщики, но проверять долговую нагрузку, денежные потоки и другие фундаментальные показатели всё равно нужно.

Рассматривая ситуацию на рынке недвижимости глобально, в мире цены на жилую недвижимость достаточно высоки, поэтому рост ограничен. Но всё-таки есть объекты, куда можно инвестировать — складская недвижимость, офисные помещения. За рубежом за период пандемии цены выросли меньше, чем у нас, — есть куда расти.

Как отмечает эксперт, рынок паевых фондов недвижимости набирает всю большую популярность, ведь данный инструмент удобен для частных инвесторов с небольшим капиталом. В первую очередь вы экономите время и силы: не нужно что-то выбирать и постоянно контролировать. Кроме того, приобретение качественной и крупной коммерческой недвижимости может стать альтернативой облигациям надёжных и крупных компаний, что особенно актуально при растущей инфляции. Дополнительную динамику роста стоимости недвижимости спровоцировали ковидные ограничения, вследствие которых началось активное развитие онлайн-ретейла и сервисов доставки, что привело к масштабированию площадей коммерческой недвижимости и логистических складов.

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