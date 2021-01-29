В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья

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Она используется для расчета соцвыплат гражданам.

Мэрия Самары утвердила среднюю стоимость квадратного метра жилья в городе. В первом квартале 2021 года она будет составлять 48 тысяч 611 рублей. Эта сумма будет применяться для расчета размера социальных выплат. Речь идет о пособиях, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на приобретение жилья, расчета размера единовременной целевой денежной помощи многодетным семьям, имеющим пять и более детей. Также эта величина будет применяться для определения стоимости приобретения жилого помещения нуждающимся категориям граждан по договорам социального найма.

Отметим, реальная стоимость жилья в Самаре намного выше, чем рассчитали сотрудники мэрии. Судя по результатам исследования СОФЖИ, средняя удельная цена 1 квадрат в новостройках достигает 51 тысячу рублей А вот вторичка еще дороже — свыше 60 тысяч, сообщает ТРК Терра.