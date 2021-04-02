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В Самаре стало на 13% больше вакансий в сфере искусства

2 апреля 2021 11:26
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В Самаре стало на 13% больше вакансий в сфере искусства

По итогам I квартала 2021 года в Самаре стало больше вакансий в сферах искусства и развлечений, управления персоналом и консультирования, выяснили аналитики Авито Работы. В целом количество вакансий в городе изменилось на -10% по сравнению с IV кварталом 2020 года, однако по сравнению с I кварталом 2020 года оно выросло на 61%. Медианная зарплата[1] в сегменте массовых профессий по России выросла на 3% до 31 000 рублей. Больше всего вакансий было опубликовано в производственном секторе.

По итогам I квартала 2021 года количество вакансий по всем группам профессий стало на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в Самаре - на 61%. Тогда начиналась пандемия коронавируса, и уже с середины марта многие работодатели остановили поиск сотрудников. К концу месяца показатели активности на рынке труда сильно упали, что повлияло на результаты I квартала 2020.

Сфера развлечений после отмены карантинных ограничений активно восстанавливается. По сравнению с IV кварталом 2020 года, в этой группе профессий на 43% чаще стали искать сотрудников, а в Самаре - на 13%. В топ по росту количества вакансий по России вошли также сферы управления персоналом (+33% вакансий) и консультирования (+32%).

“Вакцинация и постепенное снижение пандемийного напряжения стали толчком к активному найму в сфере развлечений 一 сотрудники требуются в кинотеатры, в торговые центры, в различные организации по досугу. Примечательно, что работодателям снова потребовались HR-работники, их возвращают в компании, так как восстановился наём. Тренд на удалённую работу удивительно реализовался в сфере консультирования. Многие вакансии в данной группе профессий относятся к предложениям работы в контакт-центрах: работодатели начали активнее развивать удалённых операторов и размещаются на новых территориях,” 一  отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В абсолютных показателях по итогам I квартала 2021 года лидерами по количеству опубликованных вакансий на Авито стали работодатели из производства и сельского хозяйства. Доля вакансий, опубликованных в данной группе профессий, составила 18% от всех предложений о работе. На втором месте по России ─ продажи (17% вакансий), третье поделили транспортно-логистическая и строительная сферы (по 12%). В Самаре лидирует сфера производства, на неё приходится 22% вакансий.

Фото: Pixabay.com

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