В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек

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В III квартале 2021 года показатели спроса на малогабаритное жилье в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 47% на вторичном рынке и на 7% – на первичном. Объем предложения также растет: за указанный период на продажу было выставлено на 7% больше вторичных квартир площадью менее 30 кв м, а в сегменте новостроек показатели увеличились на 29%. Небольшие квартиры представлены в основном студиями: на рынок новостроек в III квартале этого года вышло на 34% больше квартир такого типа, чем в прошлом, а по доле в общем объеме предложения они сравнялись с трехкомнатными. Эксперты Авито Недвижимости отмечают, что такой формат привлекателен и для покупателей на фоне общего роста цен, и для продавцов за счет выгодной стоимости квадратного метра.

В III квартале 2021 года на российский рынок новостроек вышло на 34% больше студий, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный показатель роста среди всех сегментов: даже традиционно популярных у россиян однокомнатных квартир на рынке стало больше на 5%, чем в III квартале 2020 года.

Рост числа объявлений о продаже студий позволил им сравняться с трехкомнатными квартирами по доле в общем количестве предложений на Авито Недвижимости: в третьем квартале они занимали по 14%. 38% выставленных на продажу в III квартале объектов приходилось на однокомнатные квартиры, 32% - на двухкомнатные. Квартиры со свободной планировкой и с 4 и более комнатами занимают по 1% рынка. Для сравнения, в III квартале прошлого года трехкомнатные объекты составляли 15% на рынке новостроек, а студии – 11%.

Схожие тенденции заметны и на рынке купли-продажи вторичного жилья. В III квартале текущего года на Авито Недвижимости объявлений о продаже студий стало больше на четверть, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как общее число вторичных объектов на платформе в целом по России снизилось на 6%. Таким образом, доля студий в общем объеме предложения за год увеличилась с 5% до 6%. Доля однокомнатных квартир не изменилась (32%), двухкомнатных – снизилась на 1% (36%), трехкомнатных – на 1% (21%). При этом показатели спроса на студии в III квартале этого года также продемонстрировал заметную динамику по сравнению с III кварталом 2020-го: в среднем ими интересовались на 11% чаще. Для сравнения, интерес к однокомнатным квартирам снизился на 8%.

На рынке новостроек в III квартале наиболее заметная динамика предложения в сегменте студий была зафиксирована в Екатеринбурге (в 3,5 раза), Ростове-на-Дону (2,4 раза) и Ярославле (2,3 раза). На рынке вторичного жилья количество выставленных на продажу студий наиболее ощутимо увеличилось в Симферополе (в 1,9 раза), Тюмени (1,8 раза), Москве и Новосибирске (в 1,6 раз). В Самаре количество объявлений о продаже новых студий увеличилось на 10%, а вторичных - снизилось на 6%. Подробнее в Табл.1.

Вслед за ростом предложения увеличивается и средняя стоимость студий. Так, квадратный метр в новой студии в III квартале 2021 года стоил в среднем 141 772 руб, что на 45% выше аналогичного показателя прошлого года. В однокомнатной квартире средняя цена за “квадрат” увеличилась на 39% - до 124 881 руб. Во вторичном сегменте средняя стоимость квадрата в студии III квартале 2021 года составила 132 040 (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35% - до 81 378 руб.

“Как правило, средняя площадь студий меньше, чем однокомнатных квартир. Поэтому, несмотря на то, что цена за квадрат в них выше, стоимость объекта в целом остается ниже. Это делает студии привлекательным объектом для тех, кто располагает ограниченным бюджетом, тем не менее планирует приобрести собственное жилье, несмотря на общий рост цен на недвижимость в стране. Кроме того, такие объекты популярны в качестве покупок для последующей сдачи в аренду: в условиях сниженных ипотечных ставок и растущего спроса на съемное жилье выросла и инвестиционная привлекательность малогабаритных квартир. При этом для продавца студии остаются выгодным форматом из-за стоимости квадратного метра”, – поясняет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Таким образом, параллельно с ростом доли продаваемых студий, растет и доля малогабаритного жилья на рынке. По данным Авито Недвижимости, в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение вторичных квартир площадью менее 30 кв м увеличилось на 7% (доля в общем объеме предложения – 11%), а показатели спроса на них выросли на 47%. Средняя цена квадратного метра в этом сегменте за год увеличилась на 47% – до 84 753 рублей в среднем по России. Наибольший рост предложения наблюдался в Москве (в 1,7 раза), Сочи (+48%) и Тюмени (+38%). В Самаре в III квартале этого года на продажу было выставлено на 20% меньше вторичных малогабаритных квартир, чем годом ранее, а показатели спроса на них снизились на 3%.

В сегменте новостроек объявлений в III квартале 2021 года о продаже малогабаритных квартир стало больше на 29%, чем в III квартале прошлого (14% от общего объема предложения), а показатели спроса на них увеличился на 4%. Стоимость квадрата в новых квартирах меньше 30 кв. м. достигла 138 842 рублей (+63% за год). Активнее всего небольшие квартиры от застройщика выходили на рынок купли-продажи в Екатеринбурге (рост в 2,5 раза), Ярославле (рост в 2,4 раза) и Новосибирске (рост в 1,9 раза). В Самаре за рассматриваемый период на продажу было выставлено на 30% больше малогабаритных новостроек, чем в прошлом году, при этом интерес к ним увеличился на 4%. Подробнее в Табл. 2.

“В конце года и на фоне общего роста цен застройщики совместно с банками могут предлагать покупателям скидки и спецпредложения, однако спрос в этот период также может увеличиться. Отследить выгодные предложения можно с помощью сервиса подписки на обновления в интересующей локации на Авито Недвижимости”, – комментирует Дмитрий Алексеев.