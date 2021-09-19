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В Самаре работают три круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки

19 сентября 2021 09:44
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В Самаре работают три круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки

Одна из них работает в Куйбышевском районе по адресу: ул. Белорусская, у дома №131 открылась круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка. Площадка открыта для покупателей ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также круглогодичные ярмарки работают по адресам:
 - улиц Киевская и Тухачевского: со вторника по воскресенье (понедельник - технический день) с 8:00 до 19:00.
- пересечение проспекта Ленина и улицы Челюскинцев: ежедневно с 8:00 до 20:00
 
В пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом №9 (ДК «Октябрь») по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00 открыта сезонная ярмарка .
 
На ярмарках представлен широкий ассортимент товаров – овощи, фрукты, мясная и молочная продукции, рыба, мед, разносолы, бакалея. 
На каждой площадке предусмотрены места для пенсионеров, где они могут бесплатно реализовать свою продукцию.

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