В Самаре работают три круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки

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Одна из них работает в Куйбышевском районе по адресу: ул. Белорусская, у дома №131 открылась круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка. Площадка открыта для покупателей ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также круглогодичные ярмарки работают по адресам:

- улиц Киевская и Тухачевского: со вторника по воскресенье (понедельник - технический день) с 8:00 до 19:00.

- пересечение проспекта Ленина и улицы Челюскинцев: ежедневно с 8:00 до 20:00



В пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом №9 (ДК «Октябрь») по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00 открыта сезонная ярмарка .



На ярмарках представлен широкий ассортимент товаров – овощи, фрукты, мясная и молочная продукции, рыба, мед, разносолы, бакалея.

На каждой площадке предусмотрены места для пенсионеров, где они могут бесплатно реализовать свою продукцию.