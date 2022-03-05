В Самаре пройдёт весенняя ярмарка самозанятых

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В ближайшее воскресенье, 6 марта 2022 г., в галерее «Формограмма» (г. Самара, Молодогвардейская, 80) состоится очередная весенняя ярмарка продукции самозанятых Самарской области.

Резидентами маркета стали 17 самарских производителей самых разных товаров и изделий ручной работы: дизайнерские украшения, плюшевые игрушки, мед, десерты и угощения, керамика, мыло, аксессуары и многое другое. Посетители смогут приобрести для себя и своих близких оригинальную и вкусную продукцию региональных производителей.

В ярмарке примут участие самозанятые из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Отрадного, Жигулевска и Ставропольского района.

Фото: pixabay.com