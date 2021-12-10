В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

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11 декабря 2021 года с 14 до 17 часов в рамках социального проекта "Право на дело" состоится ярмарка вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Место проведения - Самара, фуд-корт торгово-развлекательного центра "Мега" (24 км Московского шоссе, 5).

На ярмарке вакансий соискатели с инвалидностью будут иметь возможность пообщаться с работодателями, узнать их требования к сотрудникам, "людей посмотреть и себя показать". Смогут получить квалифицированную помощь специалистов Центра занятости населения города Самара: индивидуальное консультирование психолога, юриста и специалиста по трудоустройству.



Также состоятся групповые консультации специалистов центра занятости. Работодатели воочию встретятся с соискателями с инвалидностью, узнают об их проблемах, возможностях и особенностях.



Ожидается, что данная ярмарка вакансий поможет людям с различными формами инвалидности в трудоустройстве, сообщает Сова.инфо.