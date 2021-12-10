Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В Самаре подведут итоги VIII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
На улице Солнечная в Самаре могут запретить жилую застройку
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
В Самаре владельцы гаражей будут платить за землю
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

10 декабря 2021 13:59
44
В Самаре пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ

11 декабря 2021 года с 14 до 17 часов в рамках социального проекта "Право на дело" состоится ярмарка вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. Место проведения - Самара, фуд-корт торгово-развлекательного центра "Мега" (24 км Московского шоссе, 5).

На ярмарке вакансий соискатели с инвалидностью будут иметь возможность пообщаться с работодателями, узнать их требования к сотрудникам, "людей посмотреть и себя показать". Смогут получить квалифицированную помощь специалистов Центра занятости населения города Самара: индивидуальное консультирование психолога, юриста и специалиста по трудоустройству.

Также состоятся групповые консультации специалистов центра занятости. Работодатели воочию встретятся с соискателями с инвалидностью, узнают об их проблемах, возможностях и особенностях.

Ожидается, что данная ярмарка вакансий поможет людям с различными формами инвалидности в трудоустройстве, сообщает Сова.инфо.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
10 декабря 2021  13:41
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
34
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
587
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
416
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
444
Весь список