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В Самаре пройдет второй маркет-фестиваль продукции местных дизайнеров

8 августа 2023 09:39
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В Самаре пройдет второй маркет-фестиваль продукции местных дизайнеров

С 25 по 27 августа 2023 года в Самарской области пройдет масштабное мероприятие в сфере поддержки легкой промышленности региона – губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России». Мероприятие организовано Правительством Самарской области и министерством промышленности и торговли Самарской области при содействии Союза журналистов России, Союза дизайнеров России, а также команды фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».

Задачу организовать и провести фестиваль самарской моды, который стал бы площадкой для продвижения региональных брендов, Глава региона Дмитрий Азаров дал в марте прошлого года. Идея проведения фестиваля принадлежала самарским производителям – именно они предложили Главе региона организовать мероприятие для поддержки местных брендов.

«Конечно, мы заинтересованы поддерживать самарских производителей в разных сферах. Это и наши уникальные промышленные производства, высокотехнологичная инновационная, пищевая промышленность. Уверен, что фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самарской области даст толчок развитию целых направлений – дизайнерских школ, малого и среднего бизнеса на территории нашего региона. А это новые рабочие места, современные технологии производства, повышение качества и конкурентоспособности на радость всем жителям региона», — отметил руководитель области на встрече с участниками маркета-фестиваля летом прошлого года.

Первый такой маркет-фестиваль в прошлом году собрал на одной площадке 100 региональных участников, которые представили одежду, обувь, ткани, фурнитуру, швейное и специализированное оборудование. За три дня фестивальную площадку посетили более 25 тысяч человек.

«Территория моды. Сделано в России» призван стать одним из ключевых мероприятий по продвижению местной продукции лёгкой промышленности в рамках регионального проекта «Самарский продукт».

В этом году место проведения – ТК «Гудок» и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, д.131). В числе целей маркет-фестиваля не только стимулирование продаж местных марок и производителей легкой промышленности потребителю по приемлемым конкурентоспособным ценам, но и объединение участников индустрии в сообщество в целях взаимодействия, помощь в выстраивании новых бизнес-цепочек и поднятие престижа индустрии моды и рабочих профессий в Поволжье.

Среди участников мероприятия – крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, а также профильные учебные заведения среднего специального и высшего звена. К участию также приглашены производители и оптово-розничные поставщики тканей и фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, стилисты, представители регионального ритейла в сегменте модной одежды и аксессуаров, модельные агентства, фотографы, видеографы и т.д.

Проведение авторитетного регулярного ежегодного мероприятия в сфере индустрии моды, по мнению организаторов, будет способствовать созданию сети магазинов под знаком «Самарский продукт». Сделано в Самарской губернии» с размещением в крупных торговых центрах с целью увеличения спроса и доступности производимой продукции.

Фестиваль будет интересен широкой аудитории. В преддверии нового учебного года особое внимание будет уделено детской, школьной и спортивной одежде. На отдельном сборном стенде будут представлены изделия и элементы экипировки для участников СВО, которые изготавливаются в Самарской губернии представителями индустрии моды. В виде сборных выставочных стендов будут выставляться со своей продукцией бренды-обладатели региональной символики «Самарский продукт», а также представители малого и среднего бизнеса и самозанятые от центра «Мой бизнес 63».

Программа маркет-фестиваля включает экспертную пленарную сессию, круглые столы, открытую конференцию регионального ритейла в сфере моды, выставку-продажу продукции участников, тематические мастер-классы, выставку театральных и сценических костюмов, показы сезонных коллекций.

Подготовка и проведение маркет-фестиваля будет подробно освещаться в сети Интернет: в группе в ВК https://vk.com/territoria_mody_samara, на сайте мероприятия http://territoriamody.ru, в телеграм-канале https://t.me/territoria_fashion. Министерство промышленности и торговли Самарской области будет информировать о программе и знакомить с производителями на своем сайте https://product.samregion.ru/.

 

Фото: пресс-служба Правительства СО.

 

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