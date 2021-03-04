В Самаре повысился норматив стоимости одного квадратного метра жилья

205

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Самаре на первый квартал 2021 года теперь составляет 37 664 руб. Его утвердили постановлением администрации города от 2 марта.

В четвертом квартале 2020 года этот норматив составлял 36 674 руб. Таким образом, сейчас он увеличился на 990 руб.

Норматив стоимости применяется для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Новый норматив действителен для правоотношений, возникших с 1 января 2021 года, пишет "Другой город".