В Самаре подвели итоги региональной стажировки для участников программы РАНХиГС

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В пятницу, 19 марта, состоялось подведение итогов региональной стажировки для участников программы РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей». За пять дней в губернии стажёры разработали механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область, которые представили областному правительству.

Напомним, что программа организована по поручению Президента РФ Владимира Путина на базе высшей школы государственного управления РАНХиГС. Участниками региональной стажировки стали победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России».

Для разработки решений участники ознакомились с передовым опытом губернии по ряду направлений. Стажеры встретились с руководителями органов власти, с крупнейшими работодателями региона, студентами и сотрудниками опорных вузов, молодыми учеными, а также с членами Инициативного центра лидеров Самарской области. Одной из площадок проведения стажировки стала конкурсная площадка регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников программы поприветствовал заместитель председателя областного Правительства Александр Фетисов: «Рад, что вы смогли организовать эффективную командную работу, с интересом и вовлеченностью подойти к решению поставленной задачи. Выражаю благодарность за ваши правильные и нужные вопросы, свежий взгляд и инициативность! Знаю, что, готовясь к стажировке, вы проделали большую «домашнюю работу», и надеюсь, что так называемая «практическая» часть непосредственно в регионе, обмен мнениями всех заинтересованных сторон дали вам новые свежие идеи».

В свою очередь стажеры поблагодарили за возможность тесного сотрудничества с региональным руководством и за насыщенную программу, которая позволила не только погрузиться в тематику стажировки, но и познакомиться с Самарой - многие посетили столицу региона впервые. А те, кто бывал здесь раньше отмечают, что город развивается семимильными шагами.

«В последний раз я был в Самаре 15 лет назад. Когда я снова вернулся в ваш город, я был приятно удивлен: действительно за эти годы Самара расцвела! Это касается и инфраструктурных объектов, и в целом город преобразился», - поделился директор МБУЗ «Молочная Кухня», финалист конкурса «Лидеры России» Евгений Пороховой.

За время стажировки команда разработала три проектные идеи, которые должны повысить привлекательность региона для молодых специалистов и абитуриентов. Все свои разработки группа объединила под общем названием – «Цифровой ренессанс».

«В Самарской области огромный человеческий потенциал. За эту неделю мы много общались с инициативной молодежью, которая хочет творить, развиваться, учиться и работать в регионе. Самый частый ответ на вопрос: «Почему вы не переезжаете?» - потому что нам здесь нравится. Важно создать для них возможность реализовать весь свой потенциал здесь, никуда не уезжая», - отметил индивидуальный предприниматель, финалист конкурса «Лидеры России» Тимофей Фокин.

Первой проектной идеей, призванной повысить престиж региональных университетов, стало создание студенческого мультикампуса. При этом кампус стажеры видят не как новое здание учебных корпусов или общежитий, а как межвузовский центр коллаборации, созданный на базе опорных университетов.

Для развития второй идеи стажеры выделили четыре кластера, которые существуют на территории региона: аэрокосмический, машиностроительный, нефтехимический и медицинский/фармацевтический. «Внутри этих кластеров уровень кооперации и коллаборации достаточно серьёзный, но каждый кластер имеет определенный предел роста. Для развития имеющегося промышленного и научо-технического регионального потенциала нужно искать новые точки роста», - обратил внимание председатель Общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи», финалист конкурса «Лидеры России» Кантемир Хуртаев. С целью коммерциализации результатов научных исследований и создания новых стартапов участники программы предложили создать «Центр межкластерного взаимодействия и трансфера технологий на потребительский рынок».

Александр Фетисов отметил, что основой для создания мультикластера может стать научно-образовательный центр «Инженерия будущего» (НОЦ). Деятельность НОЦ направлена на интеграцию образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперацию с организациями, действующими в регионе. Цель НОЦ созвучна с основной идеей стажеров: собрать на одной площадке инновационные идеи, команду специалистов, представителей промышленности и бизнеса для экономического роста региона.

Третьей идеей стало создание молодежного пространства, объединяющее разные сферы - образовательную, культурную, туристическую. По мнению команды, необходимо развивать центр современных инициатив «StrelkaHall».

«Считаю, что создание комфортной городской среды необходимо для развития региона. Это очень близко и Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, он лично говорит об этом в рамках наших совещаний и встреч», - отметил Александр Фетисов.

Участники стажировки считают: межвузовское пространство может стать точкой притяжения, что повлияет на увеличение кадрового, туристического, научного и инвестиционного потенциала региона.

Образовательная программа обучения РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» заканчивается 5 июня. До этого времени участники стажировки будут дорабатывать свои проектные инициативы совместно с рабочей группой от региона, которую возглавит Александр Фетисов. «Чтобы достичь результата, нужно развивать идеи дальше и как можно скорее перейти к прикладным шагам», - пояснил он. Заместитель председателя Правительства Самарской области подчеркнул, что основной вектор развития проекта выберет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кроме того, он пригласил стажеров посетить уникальный фестиваль «ВолгаФест», который состоится на набережной Самары в июне, чтобы подвести итоги очередного этапа совместной работы.