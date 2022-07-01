В Самаре откроется еще одна сезонная ярмарка

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В Самаре власти анонсировали открытие очередной точки, где можно купить продукты подешевле. В субботу, 2 июля, в Красноглинском районе откроется сезонная муниципальная ярмарка по адресу Мира, 6.

— Она будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Здесь горожанам будет доступен самый широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, в том числе сельскохозяйственная продукция, — сообщили в мэрии.



Это не единственная точка, где можно приобрести продукцию местных производителей. Публикуем список адресов муниципальных ярмарок: