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В Самаре не нашли покупателя на два корпуса подшипникового завода

13 сентября 2021 12:25
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В Самаре не нашли покупателя на два корпуса подшипникового завода

В Самаре провалилась попытка продать нежилые помещения Самарского подшипникового завода. Торги были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.

На аукционе были выставлены два корпуса крупного самарского предприятия, а также земельные участки, на которых они расположены. Корпус №4 планировалось продать за 174,2 миллиона рублей, а корпус №6 за 116,45 миллионов. Оба здания находятся на улице Калинина.

Напомним, ранее арбитражный управляющий уже пытался продать корпуса подшипникового завода, который находится в стадии банкротства, сообщает Самара-КП.

 

Теги: аукцион торги

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