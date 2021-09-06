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В Самаре на второй этап ремонта Московского шоссе направят 69,3 млн рублей

6 сентября 2021 12:45
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В Самаре на второй этап ремонта Московского шоссе направят 69,3 млн рублей

Министерство транспорта и автодорог региона ищет подрядчика для второго этапа ремонта Московского шоссе в Самаре. Обновить планируют участок в районе кольца на улице Луначарского. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет привести в порядок дорожное полотно на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, а также на примыканиях к нему. Еще в плане работ – восстановление существующих тротуаров и обустройство новых. На части пешеходных дорожек уложат плитку, часть заасфальтируют. Среди других задач – установка бортового камня, четырех автобусных остановок и шумозащитных экранов; монтаж системы автополива; озеленение сквера "Мир" и кольца "Луначарского".

Итоги электронного аукциона подведут 1 октября 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 69,3 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 1 октября 2022 года, сообщает Сова.инфо.

Теги: Московское шоссе ремонт дорог

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