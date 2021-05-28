В Самаре Дом промышленности оценили в 400 млн рублей

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Судебная экспертиза по иску ООО "РТ-Капитал" (89,64% принадлежит ГК "Ростех") оценила самарский Дом промышленности в 400 млн руб., стало известно в ходе заседания 27 мая.

Напомним, оценка недвижимости делалась в рамках требований компании о передачи залога в счет погашения долга ПФК "Крылья Советов". Сейчас суд повторно рассматривает дело. В общей сумме футбольный клуб задолжал 979 млн руб. по кредитам, которые были обеспечены Домом промышленности и двумя земельными участками под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. метров. Деньги "Крылья Советов" не вернули, и теперь "РТ-Капитал" намерен забрать заложенные объекты, пишет Волга Ньюс.

В рамках дела была назначена судебная экспертиза, которую провело московское ООО "Столичное агентство оценки и экспертизы". По выводам эксперта, стоимость Дома промышленности составляет около 400 млн руб., еще 750 млн требуется на реконструкцию. Срок окупаемости определили в 15 лет.

Такие цифры не устроили истца, который посчитал методы оценки не отражающими реальное положение дел. Как заявил представитель "РТ-Капитал", эксперты выбрали сравнительный анализ для определения стоимости здания и вместе с тем нашли объект уникальным. Однако для сравнения взяли смешанные офисные помещения. Истец считает ключевым способом определения цены доходный: какой доход может принести эксплуатация Дома промышленности.

Впоследствии "РТ-Капитал" намерен продать Дом промышленности. В противном случае компании придется взять здание на баланс и нести бремя расходов, как за объект культурного наследия регионального значения (1929-1933 год постройки).

Отметим, что ответчиком по делу выступает АО "Транспортно-логистическая корпорация", на балансе которого находится Дом промышленности. По данным ИАС Seldon.Basis, общество принадлежит министерству имущественных отношений Самарской области и сейчас находится в процессе ликвидации. Компания создавалась в 2010 г. в целях развития системы транспортно-логистических комплексов губернии.

Продать Дом промышленности областные власти пытаются уже более 10 лет. В 2007 г. его оценили в 402 млн руб., в 2010-м цена выросла до 560 млн рублей. "Транспортно-логистическая корпорация" планировала найти инвестора, который отремонтировал бы здание и открыл в нем гостиницу. В 2012 г. нашелся потенциальный покупатель - казанский строительный холдинг "Унистрой". Последний мог забрать объект, погасив долги "Крыльев Советов". После оценки инвестор понял, что требуется не просто замена перекрытий, но и существенное усиление фундамента, и отказался от покупки. В 2013-м цена Дома промышленности упала до 450 млн, но и эти условия никого не заинтересовали. В 2016 г. из здания выселили арендаторов, объект законсервировали. В 2017 г. "Транспортно-логистическая корпорация" выделила около 10 млн руб. на реставрацию фасада, которую выполнило ООО "Спецрестстрой".

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