В Самаре 3 сентября откроется новая ярмарка автоторговли

185

В Самаре 3 и 4 сентября откроется новая муниципальная ярмарка в Кировском районе, на улице Победы.

О появлении новой торговой точки сообщила tvsamara.ru. Прилавками послужат автомобили продавцов. Мобильность торгового объекта, по идее, должна положительно сказываться на цене товаров.

По задумке администрации Самары, приобрести продукты можно будет в эти выходные по адресу: город Самара, ул. Победы, 115А. Время работы ярмарки с 08:00 до 20:00 часов.

Кроме того, продолжают работать стационарные ярмарки. Круглогодичные уличные павильоны работают в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, со вторника по воскресенье, с 9:00 до 19:00 часов.

Ярмарку «выходного дня» могут посещать жители поселка Мехзавод Красноглинского района у ДК «Октябрь». Приобрести разнообразные товары там можно в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00 часов, пишет Обозрение.